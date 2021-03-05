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連日來氣溫變化大　高屏稻熱病悄現蹤

▲水稻葉稻熱病典型紡錘形病斑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲水稻葉稻熱病典型紡錘形病斑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區水稻目前陸續進入分蘖盛期，由於連日來氣溫高低變化較大，稻熱病已於部分水稻栽培區悄悄現蹤。為避免病害蔓延，影響收益，高雄區農業改良場提醒農友注意田間稻熱病發生情形，一旦發現應及早採行防治措施、正確用藥，並避免過量施用氮肥，以減輕病害發生程度。

高雄場場長戴順發指出，水稻插秧後35至50天，若遇適當條件極易誘發稻熱病。稻熱病菌可危害葉片、莖節及葉舌，在抽穗期及結穗期也會造成穗頸及穀粒的稻熱病，如防治不慎常會造成嚴重損害。

稻熱病發病初期於葉面形成褐色或暗綠色小斑點，若環境適合則擴大呈紡錘型、周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎，如感染稻穗易造成榖粒停止充實，若感染稻頸可造成全穗乾枯白化。

他表示，稻熱病應於發病初期立刻防治，農友可參考植物保護資訊系統三賽唑水懸劑(1500倍)、75%三賽唑可濕性粉劑(3000倍)，或20%嘉賜三賽唑可濕性粉劑(1500倍)等藥劑，並依照核准之施用方法及稀釋倍數使用，以避免藥害發生。

另在肥培管理方面，應注意三要素的適當比率，勿因一味追求高產而過量施用氮肥，以免稻熱病發生嚴重而得不償失。農友可參考土壤檢測結果，配合改良場的專業建議，合理且適當的施用肥料，則能兼顧產量與品質。洽詢診斷服務專線08-7389060，或逕洽高雄場植物保護研究室。

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