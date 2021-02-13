房仲變農夫家人怒反對！他為找答案「種出好米」　揭農業殘酷真相

▲31歲的張閔翔認為，現代農夫不是整天埋首在田地就好，還要有好的管理模式。（圖／張閔翔提供，下同）

記者許展溢／台北報導

讀資訊工程，做過自動化操作員、房仲和社團老師，台中大雅農三代張閔翔從小跟著父母在田間，渡過沒假期的童年生活，他覺得長大是不會再踏入這片田地的。8年前工作挫折來了，被迫不停思考自己和土地的連結，也想找到長輩總是告訴他如果可以「就不要從農」的答案，決定回家種米。

張閔翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，那年待業，萌生接手家裡工作的想法，田裡阿伯卻問「為什麼要回去？不要回去當農夫啦，賺不了什麼錢，去找工作做」，甚至連父母都反對他這個獨生子的想法。他萬般不解，長輩做了大半輩子，為何要他別回去，好想找出原因，抱著「不覺得農業是無法賺錢、困苦的」信念，決心投入農業。

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▲▼張閔翔曾獲第2屆百大青農，更赴韓國際農村青年交換大使。

張閔翔回去的第一年發現和想像中的不一樣，每天早上5、6點就要起床，中午休息沒多久，繼續上工到太陽下山才回家，農忙期半夜都在工作，沒生活品質，無法跟其他朋友有正常社交活動。「在田裡為何要花這麼多時間？」他被這問題困住了。隔年到中興大學農業企業經營管理碩士在職專班進修，了解「管理的關鍵」，其實要當一個好農夫，要種出好的產物，不是整天埋首就好，逐漸調整工作模式，去想對收穫量、收益有無幫助，改變傳統。

3年後張閔翔不僅上軌道，更獲第2屆百大青農，赴韓國際農村青年交換大使、台中市麥之鄉產業發展協會理事長、知耕鳥食農教育副團長，他種植水稻、小麥、花生和芝麻，和父親兩人合力。他坦言一路上的確不是這麼容易，精神上最大的支持是，有台中市青年農民聯誼會志同道合的朋友們交流務農經驗，互相取暖。

▲▼張閔翔創立「食地築田」農場與品牌，希望大家看到農業其實有很多不同面向。

這麼多年，張閔翔感嘆，其實每年都有幾十個人投入農業，幾十個人做不下離開。他點出現實問題，很多人農友不是農二代想從事農業實在比較難，也許前1、2年狀況還不錯，但對管理技術、市場價格下跌不了解，忽然沒收入，貸款轉不過，全部放棄。自己雖有資源，起初卻想著放棄，若沒聯誼會的同輩伙伴鼓勵，現在可能就是在別人的公司工作。

張閔翔提到，曾有鄰居到國外果園打工遊學，覺得國外價格不錯，回台灣後就去種了，做一做也是撐不了多久，由於不少人對農夫職業仍停留在幾分耕耘幾分收穫心態，沒料到每天在田裡面等著相對報酬，忽略「農業環境」，颳一陣大風、下一陣大雨，作物就沒了，何況長期還有諸多待解決的「農業政策」，都是會影響的。不了解農業跟自己產業，看到雜誌上種什麼百萬年薪就跑去種，但雜誌上永遠不會講有多少人有多少失敗案例，東西種了不保證會穩定、會好吃，產量就會高。

▲張閔翔辦體驗活動，讓學生更了解農村生態。

現在的張閔翔部分作物採有機種植，結合聯誼會的朋友，在許多農夫市集、希望廣場等平台，把自己生產的產品推廣給消費者，創立「食地築田」農場與品牌，盼藉此讓大家看到農業有很多不同的面向，更辦許多體驗活動，發揮食農教育精神，喚起社會對於農業的重視，一同貼近大自然，參與農業的生產，從種子到採收，由產地到餐桌。