乾旱衝擊7368公頃作物　農委會首推水稻2年「4選3」種植限制

▲農委會表示，今年是56年最乾旱的一年，提出短中長期調適策略。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

水情吃緊，農委會表示這是56年最乾旱的一次，農試所評估此次受乾旱影響的作物受損狀況，包括硬質玉米、高粱、果樹等作物災損面積已達7368公頃。農委會主委陳吉仲今（2日）開記者會提短中長期調適策略。短期輔導農民節水調適作為，推廣管路灌溉設施，每一農戶補助金額最高40萬元，中期則實施史上推出的「大區輪作制度」。

針對短中長期調適策略，陳吉仲強調，絕對會盡最大力量降低農民損失和確保糧食安全，短期辦理加強農業節水技術教育訓練、推動節水示範場域及推廣管路灌溉設施，輔導農民相關節水作為；中期以實施加強引水蓄水設施，增加調蓄水源；調整大區輪作制度，減緩區域供水壓力；另調查作物生長缺水敏感時期，研議予以適時精準灌溉，減低缺水影響，以確保作物生長。長期部分，加強涵養山坡地水源，布建智慧灌溉系統，以適時適量灌溉，另外研發耐旱品種、加強耐旱技術與栽培管理，最後依據乾旱敏感度品項等級，修正農業保險補助，擴大農業保險等措施。

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▲陳吉仲說明因應乾旱調適策略。（圖／農委會提供）



中期部分，陳吉仲提到水稻種植面積多，原本2年種4期，要限制成3期，剩下1期配合旱作。媒體問農田是農民自己的財產，此限制是否有法源依據？陳吉仲回應「當然沒有」，但種了水稻是不能繳保價或領取直接給付，農民在種時沒配合政策就無法享受權益，這是透過政策誘因，讓農民配合水資源管理。至於水稻4選3政策何時上路？陳吉仲說，現在已在辦說明會，明年元旦就開始。

▲陳吉仲說，水稻4選3政策明年元旦就開始。（圖／台東區農業改良場提供）



農田水利署署長蔡昇甫補充說明，4期改3期政策是先由農糧署推動，讓農民自願性參與，只會提供3期稻米保價等誘因政策，若達一定成熟度，就會鼓勵大家一起大區輪作，進而產生效益，最快後年上路，能省下20%水資源。