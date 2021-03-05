綠營內躁動拋「迎戰藻礁公投」　蔡英文核心態度不願製造更多對立

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

藻礁公投連署在國民黨加入戰局後，近日眼看即將成案，這讓民進黨內越來越多人感到憂心，甚至有聲音建議提公投對案反制，正面迎戰藻礁公投。不過，目前總統蔡英文決策核心的態度認為，站在主政者的高度，連署還在進行，本就不應製造更多對立，仍以釋出善意、溝通對話為主要方向。

針對藻礁公投連署案，民進黨已多次跳出來說明，過去這段期間，總統府副秘書長李俊俋也多次當面與相關團體溝通，而農委會在去年6、7與9月召開3次溝通會議，不過環保團體唯一可接受方案是「不蓋三接」立場。

眼看藻礁公投連署近日即將成案，確實讓民進黨內部越來越多人開始感到焦慮，擔心會重演2018年縣市長大選時，對多項公投議題消極以對，導致選戰潰敗的狀況。這無疑讓不少黨內人士開始躁動不安，在民進黨3日下午舉行的中常會上，確實有中常委建議提所謂「防禦性公投」，也就是提公投對案來予以反制，直接跟環保團體、藍營正面迎戰。

但是，蔡英文政府的決策核心的態度明確，公投連署尚在進行中，站在主政者的高度，本就不應製造更多的對立，仍以釋出善意、溝通對話為主要方向。在3日民進黨的中常會上，民進黨秘書長林錫耀也當場表示立場，認為目前還有待不同可能的影響與評估，造成更多的對立，無助於社會溝通。

▼民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者周宸亘攝）



事實上，從總統府發言人張惇涵4日的公開回應，也可看出蔡英文決策核心的主要態度。首先，他點出台灣社會對於「發電」、「經濟」、「環保」的需求，他強調，「這不是經濟與環境的對抗，而是保育與減煤、減空污之間的權衡，是環境與環境的選擇和對話」。

言下之意，從蔡英文政府的角度來看，藻礁的議題，不應該只是「環保派」與「開發派」的對立與對抗，而是更高層次的「選擇題」。

因此，在環保派與開發派激烈爭論之際，蔡英文政府不認為再製造更多的對立，對台灣社會會是好的方向；所以，態度上秉持釋出善意、持續溝通的態度，向環團、向年輕人、向支持者釋出友好善意，遞出大家可以一起溝通的橄欖枝。

但是，蔡英文政府又要如何釋出善意與溝通呢？無非是強化「政策說明」，在張惇涵的回應中有點出，三接預計一年供電137億度，用煤取代約是一年500萬噸；換言之，三接攸關用電、攸關中電北送、攸關減煤政策，以及台灣整體的能源轉型。

在能源需求之外，張惇涵也重申，過去國民黨執政時，是採取232公頃的開發案，民進黨執政後的過去幾年裡，已改成縮小90%面積，剩23公頃的方案，把對藻礁傷害降低。他也細數過去在桃園市政府服務期間，做了哪些環境保護的努力，好比投入8.5億預算，進行海岸環境資源保育，如大潭電廠以南的4.3公里長、315公頃的觀新藻礁；以及大潭電廠以北的10.5公里、961公頃的許厝港濕地。

不過，張惇涵在回應的最後，也留下開放式的選項，他期盼國人在這段期間裡，對於公共政策可以有多一點理性思辯，少一點相護攻擊，希望大家能多方理解各項主張意見，做出「對台灣最好」的決定。

▼總統府發言人張惇涵在臉書談及藻礁議題，強調民進黨政府這幾年把藻礁傷害降低。（圖／張惇涵臉書）

