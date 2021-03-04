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藻礁公投若過關「增500萬噸燃媒」　賴士葆：恐嚇人民

▲▼立法院臨時會 立委賴士葆堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

桃園大潭觀塘工業園區中油第3天然氣接收站（簡稱三接），2018年環評通過後爭議未停。近日環保團體發起「珍愛藻礁公投」第二階段連署突破連署門檻。經濟部長王美花4日表示，若三接喊卡，影響一年發電量約137億度，假設所缺電力以煤來發電，將增加500萬噸的燃煤。對此，國民黨立委賴士葆批評，王美花用增加燃媒恐嚇人民。

賴士葆4日在臉書表示，王美花竟用增加燃煤來恐嚇人民，珍愛藻礁公投的數量已過法定連署門檻，目前每天仍創新高的回收連署書，經濟部急了，王美花表示假如藻礁公投通過將會影響供電量，如果都用燃煤發電會增加500萬噸的燃煤，讓減煤的努力走回頭路，這個數字的確驚悚，對環境污染和人民健康的傷害又是一番浩劫，蔡政府有否想過孰令致之。

賴士葆指出，日前在德國公布2021年氣候變遷績效指標，台灣在61個國家中排名第57名，是倒數第5名，多個環團當時開記者會呼籲政府要落實減煤，政府沒具體回應，卻拿來說三接案喊卡會影響過去減煤的努力，若政府努力減煤，為什麼堅持蓋蘇澳燃煤電廠，等到民意反撲才停下來，倒帶回想當初政府堅持要蓋蘇澳電廠的論述，叫人不忍卒睹。

賴士葆還說，蔡政府的能源政策荒腔走板，替代能源都還沒預備好，躁進又沒配套的能源轉型，很率性又任性的實施非核政策，從未考慮過一旦環境和人民健康造成傷害是不可逆、回不去的。

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