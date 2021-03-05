孫大千：把捍衛藻礁跟台灣缺電畫上等號　是非常不公平的連結

▲桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區。（圖／記者林振民攝）



記者蔡文鈴／台北報導

珍愛藻礁公投喚起社會對環境保護的意識，不過行政院日前表示若三接停建或改建，台灣就會面臨缺電問題，甚至要以燃煤替代，恐又引發空汙問題。對此，前立委孫大千表示，沒有任何理由有權力讓藻礁生態系滅絕，而捍衛藻礁行動和害台灣未來缺電畫上等號，是非常不公平的連結。

孫大千表示，桃園大潭藻礁被國際保育組織Mission Blue列為東亞第一個生態希望熱點的藻礁生態系，歷史7600年才能夠生成的藻礁生態系是珍貴獨特的自然景觀，包含生態系中許多稀有的海洋物種，都是人類無價的資產。沒有任何人，也沒有任何理由有權力讓藻礁生態系滅絕。

孫大千批評，是民進黨政府一手把藻礁與三接變成了經濟和環境的對抗，珍愛藻礁的粉紅風暴代表了台灣人民一次跨越黨派、跨越顏色、跨越統獨的重大勝利，這也證明了仍然有一些普世價值是台灣人民願意共同站出來奮鬥到底。

孫大千指出，讓捍衛藻礁行動和害台灣未來缺電畫上等號，是非常不公平的連結。保全藻礁生態系和興建天然氣接收站並非兩者不可共存，只是經濟部堅持必須在大潭藻礁的範圍內進行興建，而不願意避開藻礁生態系，重新選擇興建地點。

孫大千也說，把捍衛藻礁行動和支持重啟核四畫上等號，也是非常不道德的指控。眾所周知，支持環團理念的人士大部分都是堅持反對核電的立場。民進黨的政治人物明知如此，竟然還要抹黑昔日的運動夥伴。

孫大千更強調，將捍衛藻礁行動和國民黨介入畫上等號，更是非常可笑的栽贓。粉紅風暴之所以會席捲全台，是因為不分黨派的共同投入，除了國民黨、時代力量、和民眾黨，甚至獨派團體都全力以赴。更重要的是，年輕世代也為了生態保育的價值全面動員。

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