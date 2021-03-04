闢建淡北道路　交通局長鍾鳴時：雙北共享共榮

▲闢建淡北道路秉持雙北共榮。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，淡北道路是紓解北海岸觀光旅遊與通勤長期壅塞的最佳方案路廊，讓雙北共榮，絕非是將車流壅塞問題轉於北投、士林地區；鍾鳴時強調，針對相關交通環保議題已經過逾10年以上討論、調整、審查，新北、台北兩市交通局並共同成立專責小組，秉持尊重、積極溝通。

鍾鳴時表示，淡海新市鎮多數車流早上仍以進入台北市為主，下午再經由原路返回，車流均衡；在環評審議階段，雙北兩市交通局充分傾聽公民意見，並一再說明交通配套措施，並於淡北道路及周邊路段設置車流偵測、智慧化管理、雙市交控監測與管理，以及台2線公車專用道。

鍾鳴時說，依台北市建議於淡北道路淡水端入口控制主線車流量，且在台北端設置主線儀控進行車流管制，鍾鳴時說，國5進入雪隧前礁溪路段的主線儀控已有成功案例做為借鏡，絕非將交通壅塞問題丟給台北市。

交通局表示，淡北道路北起台2線與台2乙線交會點附近（淡金路與中正東路交叉路口），南迄台2線與大度路交會點附近（台北市大度路與立德路口東側），全長約5.45公里，完工後可紓解臺2線交通問題，是打通淡水、關渡地區緊急醫療和急難救災運輸的「救命道路」，並能紓解長久以來北海岸觀光旅遊與雙北市民通勤長期塞車惡夢。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版