偽造證件盜賣5土地「詐全國7.5億」　詐騙首腦與7共犯全遭起訴

▲偽造證件盜賣5筆土地詐全國7.5億，詐騙首腦與7共犯全遭起訴 。（圖／示意圖與本案無關／ETtoday資料照）

記者郭世賢／基隆報導

新北市一名李姓地主2019年1月間，因接到新北市政府稅捐稽徵處通知，他的公共設施保留地，移轉無須繳納土地增值稅，驚覺有人詐騙，遂向基隆地檢署舉報，經地檢署偵辦查出吳姓男子為首的詐欺集團等7名共犯，分別冒充地主及債權人身分後，不到一年時間利用相同手法在全國各地犯案5件，詐欺金額高達7億5000多萬元。

基隆承辦檢察官受理後，發現案情不單純，主動發函全國法院調解委員會及銀行，發覺詐欺集團不只詐騙一件，遂指揮刑事局、基隆市調查站等單位，開始監控詐欺集團人頭帳戶金流，在陳姓集團成員提領詐騙款項時予以活逮，再循線緝捕到幕後操盤的吳姓首腦。

吳嫌等詐騙集團係以假冒地主委託律師，具狀向法院聲請民事調解後，向地政事務所申請土地過戶，再將土地設定抵押變現牟利，李姓地主的土地，就是被吳嫌等利用一筆高達2億1000萬元的假債務協議申請調解，使得他在毫不知情的情況下，差點土地即將過戶給別人，自2018年7月至2019年4月間分別詐取台北市、新北市、桃園、台中等地共5筆土地，詐欺金額高達7億5553萬2250元。

檢方依涉犯詐欺、偽造文書、偽造有價證券與洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，8日將吳等8人起訴。起訴書指出，吳嫌等「以土地抵債」依據，持司法文書向地政事務所申請土地過戶，進而將土地向銀行設定抵押或是賣給建商變現由吳嫌支配朋分。

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