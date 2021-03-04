父執輩智慧！新北貢寮鮑養殖傳承　二代青漁黃智祥返鄉扛家業

▲黃智祥（右）從父親手中接過貢寮鮑養殖事業，成為新一代貢寮鮑養殖達人。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區龍洞海洋公園旁的潮間帶養殖池正有身著厚重防寒衣的男子準備下水採收貢寮鮑，他是貢寮鮑魚二代黃智祥，也是回家接手父輩貢寮鮑養殖技藝的青年漁民，從剛開始學習的生疏到能獨立管理一口養殖池，如今已是名符其實的貢寮鮑養殖達人。

漁業處表示，貢寮最繁華的時候是在貢寮鮑養殖產業鼎盛時期，那時家家戶戶都從事九孔相關產業可說是賺的盆滿缽盈，但好景不長，2003年九孔發生疫病造成產業蕭條，許多養殖戶開始另謀生路，但黃智祥的父親黃鴻祈仍然不放棄養殖九孔，覺得九孔養殖產業一定會再次興盛起來，感受到父親不放棄的精神，即使離開家鄉出外求學，到了假日也一定回家幫忙。

▲黃智祥正在水下採收貢寮鮑。

因此對九孔養殖相當熟悉，服完兵役後就毅然返鄉向父親學習如何養殖九孔並逐步接手管理自家養殖池，為了瞭解九孔生長情形及節省採收成本，也開始自己潛水照顧九孔和採收九孔工作，如今只要到了貢寮鮑產季期，常常可以看見黃鴻祈和黃智祥一家四口一起出動，由黃智祥負責潛水採收，他的父母跟太太在岸邊進行貢寮鮑分級篩選。

近年黃家父子更是不斷的嘗試改良養殖方式，並尋求專家學者的協助與建議，以增加自家產品的品質及產量。黃智祥覺得現在願意返鄉從事漁業的青年仍然不夠多，主要還是老一輩們在做，但是他也觀察到，在產官學共同努力下，貢寮鮑養殖是能永續經營的行業，因此，他想鼓勵願意返鄉的漁二代及青年一起投入這個產業，讓這個在地品牌能持續發光發熱！

▲每當黃智祥下水採收貢寮鮑時，他的父母及太太就會在岸上協助分級篩選。

漁業處長張麗珍表示，貢寮鮑養殖產業是新北市重要養殖產業，市府自2014年起就陸續推動相關宣傳活動，近年更是加強多元行銷推廣，讓更多人有機會了解這個在地美味食材，進而吸引在地青年返鄉從事相關行業，未來市府也會持續推廣貢寮鮑，讓貢寮鮑產業繼續發光發熱。

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