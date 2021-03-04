新北3處托嬰中心8日起騎樓機車禁停　交通局加強宣導籲請配合

▲新北3處托嬰中心8日起騎樓機車禁停，交通局加強宣導籲請民眾配合。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

為維護行人通行空間和避難弱勢場所公共安全，新北市政府交通局經會勘擇定土城私立永冠寶貝托嬰中心、永和私立葡萄園托嬰中心、蘆洲私立小熊森林托嬰中心自3月8日起實施機車退出騎樓措施。交通局表示，已於現場派員加強宣導，籲請民眾配合。

停車營運科科長許芫綺表示，新北市自2016年起陸續針對護理之家、老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所納入實施機車退出騎樓重點場域，交通局除定期派員巡查，一旦發現有違停車輛均立即移請警察局開單拖吊；2020年計舉發110件，警方依違反道路交通管理處罰條例舉發處以600元至1200元罰款，並予拖吊處理。

許芫綺指出，新北實施機車退出騎樓已11年，迄今實施113條計畫型路段及103處避難場所，共淨空93.17公里長的騎樓；許芫綺說， 3月8日起土城私立永冠寶貝托嬰中心、永和私立葡萄園托嬰中心、蘆洲私立小熊森林托嬰中心等3處亦將實施機車退出騎樓，交通局已於現場派員加強宣導，籲請民眾配合。

交通局表示，民眾可撥打1999市民專線或110檢舉，警方將盡速前往稽查並針對汽機車佔用騎樓者逕行舉發或拖吊；若商家堆放椅子、路擋皆屬道路障礙，最高可罰2400元；騎樓淨空後，不但還給民眾舒適的通行空間，也提升生活品質和市容環境整潔。

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