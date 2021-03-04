江啟臣指大陸是最大威脅　趙少康：若學民進黨選民投國民黨幹嘛？

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣接受路透社專訪，指中國大陸是台灣面臨的主要威脅，引起政壇討論。中廣董事長趙少康趙少康4日受訪表示，中國大陸的確是威脅，中共要自制且台灣不要沒事去戳人家，不過他也認為，兩岸政策是國民黨的強項，不要畏首畏尾，若想跟在民進黨屁股後面拾人牙慧，「選民就投民進黨就好了，投給國民黨幹嘛？」

趙少康指出，中國大陸可能是台灣很大的威脅，但其市場大、經濟與軍事都強，就不要去惹它，台灣希望和平，又在鄰近大陸，沒事就去捅他，捅到讓台海被認為是全世界最危險熱點，反觀前總統馬英九8年執政就沒有這樣，所以到底是誰在改變現狀？

趙少康坦言，中國大陸的確是威脅，一方面中共要自制，另一方面台灣不要沒事去戳人家，每天喊「來打啊！來打啊！」需要這樣嗎？

「大陸也可能是台灣最大的紅利。」趙少康指出，去年台灣賺大陸1405億美金順差，相當於4兆新台幣，等於2個中央政府總預算，若沒有這個錢，股市會掉多少？台灣年輕人薪水不高也瘋迷股市，若股市跌個3成至五成，台灣會變成什麼樣子？中國大陸是福是禍、是威脅還是機會，全部在蔡英文、民進黨的一念之間。

外界解讀江啟臣的論述是想要撕掉國民黨紅統標籤，趙少康則認為，正確的作法，應該是如果共產黨有不對就批評，民進黨不對也批評民進黨，不卑不亢、不偏不倚。

他諷刺江啟臣，若想跟在民進黨屁股後面，學民進黨作法，拾民進黨的牙慧，「選民就投民進黨就好了，投給國民黨幹嘛？」