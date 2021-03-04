質疑他校生參賽！清大羽球隊退出「辛丑梅竹賽」　棒球隊也喊卡

▲清大棒球隊、羽球隊在賽前無預警發表停賽聲明，讓外界錯愕。（圖／翻攝交大學生聯合會）



記者陳凱力／新竹報導

今年恢復舉辦的清華大學與陽明交通大學「辛丑梅竹賽」原預定本週開打，沒想到開賽前清大棒球隊和羽球隊無預警相繼發聲明，棒球隊宣佈退出正式賽，而羽球隊則表示，在確認選手具雙方註冊學籍證明前不會參賽，讓師生錯愕。

清大棒球隊昨日在臉書發表聲明「別逼我們二選一，兩個比賽我們都想打」，指稱3月6日因全國大專院校棒球運動聯賽與辛丑梅竹棒球賽程衝突，棒球隊將以大專盃賽程為主；而辛丑梅竹賽，經向辛丑梅竹賽諮議會提出延賽提案遭否決後，也宣佈退出辛丑梅竹賽棒球正式賽。

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▲清大棒球隊因賽程強碰，只能捨棄掉「辛丑梅竹賽」。

另外，清大羽球隊則發表聲明，若清大和陽明交大雙方諮議會無法在梅竹賽舉行前訂出明文，確保參賽選手的入學管道必須僅限為清華大學或者陽明交通大學兩校，則清大羽球隊將不會在「辛丑梅竹羽球賽」中出賽，理由是懷疑陽明交大有持他校生的選手參賽。

陽明交大學聯會也發表聲明回應， 2月23日辛丑梅竹賽諮議會收到提案，表示希望能延後比賽，最終表決後則是平手，而主席也裁示維持原比賽賽程，過程中清大皆參與，並非陽交大單方面否決延賽提案。

陽交大學聯會也指出，所有登錄選手都具陽明交通大學在學學籍，絕無他校生參賽的疑慮，且比賽檢錄時也會再次確定身分，強調一切都比照法規辦理。

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