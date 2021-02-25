搶優秀生！清大首推Podcast「那可那可清華」　分享面試秘訣

▲清大首推Podcast「那可那可清華」。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

大學學測昨日公布成績，考生接續準備個人申請，清華大學因應考生，今（25日）推出Podcast「那可那可清華」（Knock Knock NTHU），除了邀請教授分享各系特色外，還分享如何寫自傳和面試等秘訣，幫高中生敲開認識大學的門，預計製播4季，第一季有15集，今天已上架4集，每集20分鐘。

清大校長賀陳弘表示，清大向來重視招生，鼓勵學生在學期間就可為畢業後的職涯發展前景做好準備，根據統計，清大具有雙專長背景學生占比已達20％，Podcast「那可那可清華」則是協助準大學新鮮人「選所愛、愛所選」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

清大招生策略中心主任王潔指出，現在高中生獲取知識的方式與以往不同，除了透過官網了解各大學外，許多人會選擇透過社群來接收資訊，也時常利用零碎時間學習。因此清華招策中心特別推出「那可那可清華」這樣的線上廣播，透過主持人胖達與各學系教授的輕鬆對談，推出迎合年輕世代的節目內容，希望能「抓住」聽眾的耳朵。

王潔表示，節目將請清華教授來擔任「開門人」，除了介紹各科系在學什麼，也用輕鬆活潑的方式，來「平反」大眾對部分科系的偏見。她說，節目受眾主要鎖定高中生、高中生家長及高中教師，之後也會請教育團體上節目分享。

以王潔錄製的第二集為例，她就回答了主持人的尖銳提問「傳說中不來念清華的五大理由」；澄清新竹並非「美食沙漠」時，她也不吝分享加了黑糖冰沙的豆花等口袋美食名單。

清大從前年起推動「引導式自傳」，鼓勵考生用自己的話寫出專長及興趣、對人生意義的追求，以及進入大學後的學習規劃。教務長焦傳金建議考生換位思考，假設自己是考官，希望找到最能展現積極態度、具備自我探索特質的考生，下筆時就應朝這個方向努力。

焦傳金指出，清大有豐富的教學資源，提供學生自我探索的空間，更培養出許多具備雙專長的學生。他說，清華在每個學院設立學士班，入學後可彈性選課，大二後可選擇分流到不同科系或選修第二專長。