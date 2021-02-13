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考不上台清交「改考警大」　柯凱文投身刑事圈只因這句話

▲▼柯凱文當初認為考不上台清交，所以決定報考警大求穩定工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲柯凱文當初認為考不上台清交，所以決定報考警大求穩定工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名警官，高中時期認為「考不上台清交」，所以決定乾脆報考警察大學，但一接觸警務工作後才發現自己對刑事工作的興趣，且不填回雲林家鄉，反而前往較繁雜的台北市服務，一待就是6年。

柯凱文，30歲，警察大學行政警察系78期畢業，坦言唸高中時想法很單純，認為考不上台清交，不如考取警察大學，求一個穩定的工作，所以利用學測分數申請入學。

▲▼柯凱文當初認為考不上台清交，所以決定報考警大求穩定工作。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲柯凱文原本在督察組服務，但因覺得當刑警好像很帥，所以決定投身刑事單位服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

但沒想到，柯進入警大後，卻發現警察工作很有趣多元，不僅要學習警察實務經驗，且還可以射擊打靶，相較於一般大學生不同，讓原本半推半就的柯，專心的在警大上課。

畢業後的柯凱文，並沒有選擇回到雲林的家鄉服務，反而選擇較勤務繁雜的台北市，一開始在信義分局督察組擔任2線1星的巡官，4年過去升任2線2星的警務員。

柯凱文認為，督察組主要負責內部管理，所以決定挑戰面對人群、打擊犯罪的刑事工作，於是調到台北市刑大服務；對於為何想當刑警，他只是靦腆的笑說，「因為刑警好像很帥。」

但真正當了刑警之後，柯才發現刑警根本就是高強度的工作，每次都跟隊上學長衝鋒陷陣，不是抓毒品被衝撞，就是差點被開槍攻擊，學長當下立刻掏槍制止，直言「根本就是拿命在拼」。

但柯凱文並沒有放棄，努力的在刑事單位發展，也在2020年得到「金吾獎」的殊榮，但柯表示，刑事工作雖然是警察的一部分，但未來也希望繼續精進刑事工作服務社會。

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