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間質幹細胞「逆轉菜瓜布肺」！陽交大獲生技廠投資　最快年底收案

▲▼ 幹細胞治菜瓜布肺獲生技廠投資。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陽明交通大學解剖學及細胞生物學教授傅毓秀。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

肺炎為國人十大死因第三位，空污、吸菸與病毒感染，都會直接或間接導致肺泡消失、結痂猶如「菜瓜布肺」，目前僅能靠藥物延緩惡化。陽明交通大學去年利用人類臍帶間質幹細胞進行動物實驗，首度逆轉肺纖維化，研究成果不僅獲刊國際期刊《Theranostics》，更獲得國內生技業界廠商投資，即將在台灣進行人體臨床試驗，為病患開啟一線曙光。

「菜瓜布肺」為肺纖維化俗稱，因為肺間質性發炎及纖維化、組織增厚，形成疤痕，失去彈性，肺的外觀像菜瓜布有一絲一絲的纖維及空洞而得名，由於症狀不可逆，確診患者的存活期的中位數約2.5-3.5年，5年存活率甚至比癌症還要差。

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陽明交通大學解剖學及細胞生物學教授傅毓秀表示，過去動物實驗發現，人類臍帶間質幹細胞對肝臟、腹膜纖維化較有效，但此次實驗也證明，幹細胞也能逆轉肺纖維化。

▲▼ 幹細胞治菜瓜布肺獲生技廠投資。（圖／記者嚴云岑攝）

▲富華生再生醫學科技公司董事長林金源與陽交大校長林奇宏簽約投資傅毓秀教授研究。（圖／記者嚴云岑攝）

在實驗中，研究團隊先對小白鼠施打化療藥品，讓左肺功能從98%降到80%，右肺則保留正常功能，再利用靜脈注射方式，非為高、低劑量逐日施打到小白鼠體內，21天後低劑量的小白鼠肺功能回升至85%，高劑量則回升到93%。實驗中還觀察到病鼠的肺泡細胞出現再生情形，不僅血氧飽和度顯著回升，原本急促的呼吸頻率也趨緩和。

傅毓秀表示，研究結果發表後，過去一年接獲世界各地的病患與家屬關心電話，詢問幹細胞治療菜瓜布肺的方法以及實驗進度，中國大陸與瑞典生技廠也曾來尋求專利技轉，但研究團隊知道國人對這項療法抱有很大的期待，因此決定在將技術留在台灣。

她感謝富華生再生醫學科技公司投資技術，並與台寶生醫策略結盟，研究團隊已將人類臍帶間質幹細胞分離、萃取、培養、與治療肺纖維化的相關技術與專利，正式授權國內富華生再生醫學科技公司，未來研究團隊將全力協助後續的細胞開發與人體試驗等工作，以期在年底能進入第一期臨床試驗，屆時會由台北榮總、高雄榮總執行收案。

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