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范雲被陳雪生「肚子頂三次」　北市府確認性騷擾事件成立

▲台北市政府性騷擾防治委員第八屆第七次大會決議，確認陳雪生對范雲性騷擾事件成立。（圖／翻攝自Facebook／范雲 FAN, Yun）

▲台北市政府性騷擾防治委員第八屆第七次大會決議，確認陳雪生對范雲性騷擾事件成立。（圖／翻攝自Facebook／范雲 FAN, Yun）

記者蘇晏男／台北報導

去年7月14日國民黨團佔領立法院議場杯葛監院人事案期間，民進黨立委范雲指控國民黨陳雪生性騷擾，背部遭對方一直用肚子頂3次，讓她直呼很噁心，並在6天後赴台北地方法院提告。范雲4日在臉書表示，她去年8月14日向台北市府社會局提出性騷擾申訴，經過調查，台北市政府性騷擾防治委員第八屆第七次大會決議，確認陳雪生對她性騷擾事件成立。

范雲指出，陳雪生及其律師和她之間有2個爭議點：第一，「他是否有用肚子頂我的下背近臀處，以及是否構成性騷擾」；第二，「他對我當場表示性騷擾的指控時的回應「用肚子不會懷孕，是否構成性騷擾」。

報告書中，前者經調查後，認定符合「合理被害人」的客觀標準；第二個爭點方面，則認定該回應「屬對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為」。

對於陳雪生方辯稱是「合理議事攻防」，報告書中引用司法院釋字第435號解釋說明，「當時立法委員間並未發生明顯之肢體衝突，被再申訴人與再申訴人之肢體碰觸即非情理之常」、「性騷擾之言行自已不符意見表達之適當情節且侵害他人法益，自非適法享言論免責權之議事行為」。

范雲表示，因為立委不是立法院員工，所以立委對立委的性騷擾不適用《性別工作平等法》，而是《性騷擾防治法》，最後若性騷擾事件成立，通常是由地方政府對行為人處新台幣1至10萬元罰鍰，僅屬於行政罰。

「所以我最後決定採取行政申訴與法律訴訟兩者同步進行：向立法院所屬地台北市政府社會局提出『性騷擾申訴』，以及就陳雪生不法侵害我人格權之侵權行為提出『民事訴訟』。」

針對還在進行的法庭訴訟，范雲以告訴人身份表示，「我很可以理解性騷擾受害者們面對的困境」，第一，證據取得之困難，在事情發生的當下，很難有現場錄影畫面；第二，發生後若挺身訴求公義，會遭遇到排山倒海的指責與羞辱。

范雲寫道，「台灣社會不少人，面對性騷擾議題，彷彿還處在前現代社會，先公審被害人，似乎被害人必須是道德無暇的完美女人，事件的揭發必須無涉任何派系政黨商業利害才不會被懷疑別有動機。但，這在真實社會可能性有多少嗎？」

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