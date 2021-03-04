捷運站手肘撞少女胸部　光頭男辯「我有病」...警罵變態：又是你

記者陳以昇／新北報導

新北市一名有多項猥褻、性騷擾前科的男子，日前又跑到永和區頂溪捷運站犯案。他見一名女國中生迎面走來，故意伸出手肘撞她胸部，走在女學生後面的媽媽立刻攔住男子質問「我有看到，你太過分」，男子若無其事說「我頭腦有問題」，警方獲報到場見到男子怒罵「又是你，你變態嗎？」，訊後依《性騷擾防治法》移送偵辦。

▲66歲黃男見迎面走來的女學生，用手肘撞胸（紅圈）。（圖／記者陳以昇翻攝）

住在新店的66歲黃姓男子平時無所事事，曾有多項的性騷擾、猥褻前科，光在2020年就在永和區犯下3起性騷擾案。1日下午5時許，黃男搭捷運又跑到永和區頂溪捷運站找尋下手目標，他遠遠看到一名15歲女國中生迎面走來，在擦身而過之際，伸出手肘撞女學生胸部後隨即離開。

▼警方依《性騷擾防治法》將黃男移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時走在女學生後方的媽媽見狀，衝上前攔著黃男去路「你撞我女兒胸部，我有看到，太過分了」，黃男一副不在乎地說「我頭腦有問題」。警方獲報快速到場，見到黃男怒斥，「又是你，故意摸人家胸部嗎？你是變態嗎？」

警方將黃男帶回派出所偵訊時，黃男依舊事不關己的態度面對詢問「我有病，看到女生胸部會受不了」，警訊後依《性騷擾防治法》將黃男移送新北地檢偵辦。

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