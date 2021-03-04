掀裙打光偷拍...康華飯店女員工泣訴協理長期性騷　提告結果出爐

▲王姓飯店協理掀開女員工的裙子、伸進手機打光偷拍。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市康華飯店王姓協理，被2名女員工指控，長期利用權勢性騷擾，還會在背後掀開女員工的裙子、伸進手機打光偷拍底褲，讓員工感覺「實在太噁心了！」案件經民代舉行記者會揭發後，王姓協理2名被害人達成和解獲撤告，台北地檢署4日處分不起訴。

飯店女員工2020年9月在台北市議員徐立信陪同下，舉行記者會泣訴遭遇，女員工指控王男涉嫌於2016至2017年間，利用權勢性騷擾女同事，幾乎一半以上的女同事都慘遭毒手，但經員工檢舉後，王男只被處分2支大過並扣薪，卻仍然升官在公司內持續惡行。

▲2名飯店員工曾在記者會上泣訴遭王男利用權勢性騷擾。（資料照／記者邱中岳攝）

女員工當時在記者會上指出，王男疑似把偷拍器材用魔鬼氈固定在鞋子上，有同事反映曾看過協理鞋子會「閃燈」，藉著女員工在忙碌時，將腳伸進裙底偷拍，還曾叫女員工到沒有監視器的地方掐捏臉頰。

被害人自行蒐證時，竟然拍下王男直接趁女員工在整理東西時，從背後掀開女員工的裙子，把手機伸入女員工裙底，還打開閃光燈拍攝，雖然當時記者會指出有10名女員工受害，但至今僅2名被害人提告，且事後與王男達成和解，因此檢察官處分不起訴。

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