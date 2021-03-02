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亞洲冠軍舞團驚爆3女遭性騷！舞蹈名師po道歉片：退團請求勿提告

▲亞洲冠軍舞團驚爆性騷女學生，成員PO影片道歉，但教室大門深鎖，電話也無人接聽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲亞洲冠軍舞團驚爆性騷女學生，成員PO影片道歉，但教室大門深鎖，電話也無人接聽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

曾經在馬來西亞奪下「亞洲舞極限Asian Battle Ground」總冠軍的台中知名舞團：零肆舞團Zero Four，爆發老師性騷擾同學案。一名綽號阿傑的林姓舞蹈老師在臉書上傳一段道歉影片，指稱自己從2019年起，長達2年時間，趁工作之便，觸碰多位女學生隱私部位，拍影片請求女學生及其家屬不要提告，並宣布即日起退出舞團及公司一切職務。

台中市警方表示，目前尚未接獲被害人報案，儘管性騷擾為告訴乃論，警方仍會主動進行了解，以防止不法。

林男在臉書上上傳影片，當中提到自己是阿傑老師，從2019年1月初至2021年1月底，在搖擺兄弟企業社及零肆舞團的教室工作區域，利用工作之便，趁蔡姓、陳姓以及李姓女學員等人不備，有刻意多次碰觸身體隱私部位，事後一再請求受害人及家屬不要提告，並給一次道歉懺悔機會向被害人及家屬道歉，並宣布自即日起退出搖擺兄弟企業社及零肆舞團一切職務。

《ETtoday 新聞雲》走訪舞蹈教室只見大門深鎖、撥打電話也都無人接聽，舞團官方臉書也都關閉，但網路上仍可搜尋到林男開課資訊。但這也不是零肆舞團首度傳出爭議，2019年就曾傳出被房東指控積欠房租、水電和管理費等事件。

▲零肆舞團Zero Four成員之一、綽號阿傑的林姓舞蹈老師在臉書上傳一段道歉影片。（圖／翻攝Kage Lin臉書）

▲零肆舞團Zero Four成員之一、綽號阿傑的林姓舞蹈老師在臉書上傳一段道歉影片。（圖／翻攝Kage Lin臉書）

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