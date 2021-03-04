陸政協會議開幕式　手語版「義勇軍進行曲」首度全球直播

▲中國殘疾人藝術團團長邰麗華及另一位政協委員以手語唱大陸國歌。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協第十三屆第四次會議今（4）日開幕，包括國家主席習近平在內的黨政軍領導人全數出席會議，並由政協主席汪洋進行年度工作報告。值得注意的是，在開幕式上「唱國歌」的環節，負責轉播的《央視》特別將鏡頭給向座位席上兩位用「手語」演唱國歌的政協委員，將近日才公布的大陸國歌通用手語方案向全球直播。

▲手語版「義勇軍進行曲」首度在大陸全國兩會中出現。（圖／翻攝央視CCTV+）

據了解，手語版大陸國歌是由有著全國政協委員身份的中國殘疾人藝術團團長邰麗華及站在她隔壁的另一位政協委員一同演示。從直播畫面可以發現，兩人戴著口罩、神情嚴肅，雙手則按照歌詞內容嫻熟的比著手語。

這項《中華人民共和國國歌 國家通用手語方案》1日才正式實施，首次以聽力殘疾人手語使用者為主體，明確規範應用國家通用手語「唱」國歌，讓聽力殘疾人得以體會國歌的真實內涵，同時也為2022年北京冬殘奧運做準備。

▲大陸3月1日發布《國家通用手語方案》，將國歌手語標準納入。（圖／翻攝央視）

大陸《國家通用手語方案》實施當日也發布了由邰麗華所演示的通用手語版影片，將歌詞逐字分解示範。專家表示，大陸過去沒有一套權威規範的手語標準。瘖啞人士受教育程度、家庭環境、生活地域等因素影響，以手語表達同一事物時往往存在偏差，「《國家通用手語方案》實施後，便成為統一標準後的手語普通話。」

