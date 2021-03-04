翻譯技術成熟　陸政協委員建議：中小學應取消英語必修

▲大陸全國政協委員許進建議，中小學應取消英語課必修。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協第十三屆第四次會議今（4）日舉行，會議召開前，來自各組織團體的政協委員紛紛提出對國家政策改進的建議。其中，來自九三學社的中央委員許進表示，音樂、體育和美術「三小科」等素質教育課程佔比偏低，「學校需改革在義務教育階段由國家投資、全體學生必學英語（外語）的現狀。」

▲外籍教師前進大陸鄉村小學，義務教授英語。（圖／CFP）

《中青報》報導，許進通過調研發現，翻譯機可以提供包括英語在內多種語言的、衣食住行等領域的、不低於大學英語6級水平的口語翻譯服務，技術十分成熟。智慧手機為大家提供的翻譯軟體，其解決問題的能力高於貫穿義務教育全過程的英語《教學目標》，「在AI時代，翻譯職業位居即將被淘汰職業的前10名。」

許進指出，美國大學畢業生通常能掌握3至5萬個單詞，在大陸掌握4千個單詞就可以通過大學英語四級考試。他強調，很多小學生為了上重點中學，取得了相當於大學英語4級考試或者更高級的英語考試證書，英語教學課時約佔學生總課時的10%，但英語只對不到10%的大學畢業生有用，「成果應用率低，課程設置不普惠。」

▲大陸全國政協委員建議，素質教育比重應超越英語課。（圖／CFP）

許進認為，音樂、體育和美術等素質教育課程佔比偏低是各級學校面對的實際問題，「不再將英語課設置為必修主課，將解決素質教育缺乏課時的問題，學校應該用充足的時間培養學生的獨立思考能力、實踐能力和創新能力，促進學生全面發展。」

許進建議，在義務教育階段，英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主課，增加素質教育課程佔比；不再將英語（或外語）設為高考必考的科目；禁止義務教育階段學生參加非官方的各種外語考試。