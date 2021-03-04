　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

一顆鳳梨變炸彈！　中共政法委也發文：台灣雞飛狗跳

▲▼民進黨「買鳳梨 挺農民」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨發起「買鳳梨 挺農民」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸自3月1日起禁止台灣鳳梨輸入，引起兩岸高度關注。就連主掌大陸黨務司法的中央政法委也發文稱「一顆鳳梨變炸彈，竟鬧得台灣雞飛狗跳！」文章諷刺蔡政府宣布鳳梨有外銷到澳洲，實際數據差很大。內文也呼籲，兩岸貿易關係上，大陸一直是台灣最大出口市場和貿易順差來源地，摒棄偏見，才能開創兩岸未來。

大陸中央政法委3日於長安劍微信公號發文，針對大陸禁止台灣鳳梨輸入事件發表評論。內文首先引述農業網的網友「Linbay好油」爆料，去年蔡英文曾在臉書宣佈鳳梨外銷澳洲，該名網友調查關務署數據，去年只有56公斤銷往澳洲，今年則是一公斤都沒有。

▲▼總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

該評論表示，「一顆鳳梨讓民進黨政府許多謊言不攻自破。」舉例，執行5年的「新南向」政策，積極推動往東南亞和澳洲發展，取代大陸市場，結果大陸還是台灣農產品最重要的市場。前新北市長朱立倫給出數據，2020年台灣鳳梨約10％外銷到大陸，出口量是「新南向」國家的100倍。

評論反問，「民進黨政府高調宣佈鳳梨外銷澳洲，結果只賣了56公斤？」不止鳳梨，釋迦約20％外銷到大陸，出口量是「新南向」國家的200倍；蓮霧約8％外銷到大陸，出口量是「新南向」國家的600倍。

評論進一步強調，從去年起，台灣銷往大陸的鳳梨陸續出現檢疫方面問題。可民進黨政府一直沒有解決檢疫問題，也沒有意願和大陸積極溝通，把民生議題一味往政治議題上靠，擺出一副關心台灣農民的姿態，實則為了爭取選票，實現個人的政治利益。

▲▼鳳梨。（圖／記者林悅翻攝）

▲台灣鳳梨靠內銷到何時？。（圖／記者林悅翻攝）

評論稱，台灣農民開始認真反思，「打開電視就在罵大陸，別怪人家不跟你買鳳梨！」反觀大陸，在兩岸貿易關係上，一直是台灣最大出口市場和貿易順差來源地，更少不了一波又一波的惠台政策。

評論強調，「摒棄偏見，才能開創兩岸未來。」民進黨創黨元老林正傑一語道破關鍵，「台灣一點都沒有開放大陸的農產品進口，大陸是片面讓利，歡迎台灣的農產品賣過去，這是一個不公平的貿易，台灣經濟一直在吃大陸奶水，但是我們從來不感謝他們，我們一直把他們當敵人。」

最後，文章重申，過去五年多來，蔡英文拒認「九二共識」，禁華為、禁淘寶、禁大陸疫苗，人為製造偏見、製造隔離，破壞兩岸關係。最終，和平穩定、繁榮發展、促進交流才最符合兩岸人民的共同利益、兩岸發展的大格局。

 
ET快訊
福原愛狠斷大姑！　兩人硬起來互退IG追蹤
快訊／南韓接種AZ疫苗後5死　20多歲女亡
快訊／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！　1人慘死
罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局怒回擊：傷了所有不孕婦女
快訊／福原愛首發聲明道歉了！
金志洙跪下道歉！　被爆拍性愛片傳給同學看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港被「經濟自由度指數」剔除評級　因已與大陸其他城市無差別

天問一號拍下3張高清火星影像　環形坑等地貌清晰可見

63歲港男打科興疫苗死亡　解剖報告出爐死因曝光

翻譯技術成熟　陸政協委員建議：中小學應取消英語必修

陸對台「認知作戰」　國台辦駁：綠營害怕民眾了解真實大陸

擁護「愛國者治港」　四大家族、地產富豪全表態

全球手機79%用北斗衛星定位　「區域短報文」沒收訊也能用

拜登首份國安指南挺台灣　北京恐加強對台擠壓威嚇

一顆鳳梨變炸彈！　中共政法委也發文：台灣雞飛狗跳

陸國藥疫苗今年產能超達10億劑　已援助「69+2」國及組織

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

《天之驕女》片尾曲被譙難聽！　主唱認介意遭酸「後台很硬」

香港被「經濟自由度指數」剔除評級　因已與大陸其他城市無差別

天問一號拍下3張高清火星影像　環形坑等地貌清晰可見

63歲港男打科興疫苗死亡　解剖報告出爐死因曝光

翻譯技術成熟　陸政協委員建議：中小學應取消英語必修

陸對台「認知作戰」　國台辦駁：綠營害怕民眾了解真實大陸

擁護「愛國者治港」　四大家族、地產富豪全表態

全球手機79%用北斗衛星定位　「區域短報文」沒收訊也能用

拜登首份國安指南挺台灣　北京恐加強對台擠壓威嚇

一顆鳳梨變炸彈！　中共政法委也發文：台灣雞飛狗跳

陸國藥疫苗今年產能超達10億劑　已援助「69+2」國及組織

金沙集團撤賭城！出售價值1700億標誌房產　將重心轉往亞洲

她好心問暖…下秒竟慘遭流浪漢「拉進帳篷」　公園4男集體輪姦！

男女過夜「不發生關係」機率多大？　網曝1關鍵：真的有可能

Hyunda Venue推出「都會探險版套件」　3萬元優惠價打造鮮明風格

香港被「經濟自由度指數」剔除評級　因已與大陸其他城市無差別

台南水情嚴峻！高雄4日起停止支援送水　若再惡化恐分區供水

拜登國家戰略指南明確「挺台」　外交部：繼續強化全球夥伴關係

金志洙主演《月升之江》拍攝中斷緊急開會！已拍18集恐直接腰斬

江宏傑媽媽抱孫首露面！兩個字回應…　鄰居：很少看到夫妻倆

女星遭男友「擒拿壓制」囚禁　她崩潰藏刀交代遺書

大陸熱門新聞

公公剛過世！她懷孕報喜　婆婆逼墮胎：否則離婚

床上想前男友　男打女友反被揍到哭

美國人對中好感度創新低！　陸政協回應

陸學者：自認台灣人不等於台獨！

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦：拜託和我兒子離婚

明朝滅亡後「錦衣衛」都去哪了？

偷5萬元錦鯉曬成魚乾！傻賊神回20字

結婚2年行房3次！29歲人妻疑尪和乾爹有一腿

小英邀全民吃爆鳳梨　陸總台：奇葩行為舉世無雙

為挽回前女友蓋「情侶島」　他換到一句話

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

陸對台「認知作戰」　國台辦回應

江啟臣「大陸威脅論」　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

僑胞認購鳳梨卻進不了美國　僑委會回應了

僑胞認購鳳梨卻進不了美國　僑委會回應了

台灣鳳梨遭中國禁止進口，國內掀起吃鳳梨運動力挺農民。僑委會也號召全球僑胞認購，但卻被質疑歐美國家根本不能進口新鮮鳳梨。對此，僑委會4日表示，僑委會鼓勵海外僑台商將購買的台灣鳳梨透過在台灣的總商會捐贈作為公益之用，或是以購買鳳梨加工產品取代。

鳳梨一面倒銷往大陸被養套殺？陳吉仲回應了

鳳梨一面倒銷往大陸被養套殺？陳吉仲回應了

台鳳梨上市！日本作家籲多吃報恩

台鳳梨上市！日本作家籲多吃報恩

民進黨把鳳梨技術外流？陳吉仲回應了

民進黨把鳳梨技術外流？陳吉仲回應了

陸對台「認知作戰」　國台辦回應

陸對台「認知作戰」　國台辦回應

關鍵字：

鳳梨台灣新南向民進黨大陸政法委澳洲

讀者迴響

熱門新聞

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤

法鬥「大→中→小」長相一樣驚呆網

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面