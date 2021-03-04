一顆鳳梨變炸彈！　中共政法委也發文：台灣雞飛狗跳

▲民進黨發起「買鳳梨 挺農民」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸自3月1日起禁止台灣鳳梨輸入，引起兩岸高度關注。就連主掌大陸黨務司法的中央政法委也發文稱「一顆鳳梨變炸彈，竟鬧得台灣雞飛狗跳！」文章諷刺蔡政府宣布鳳梨有外銷到澳洲，實際數據差很大。內文也呼籲，兩岸貿易關係上，大陸一直是台灣最大出口市場和貿易順差來源地，摒棄偏見，才能開創兩岸未來。

大陸中央政法委3日於長安劍微信公號發文，針對大陸禁止台灣鳳梨輸入事件發表評論。內文首先引述農業網的網友「Linbay好油」爆料，去年蔡英文曾在臉書宣佈鳳梨外銷澳洲，該名網友調查關務署數據，去年只有56公斤銷往澳洲，今年則是一公斤都沒有。

▲總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

該評論表示，「一顆鳳梨讓民進黨政府許多謊言不攻自破。」舉例，執行5年的「新南向」政策，積極推動往東南亞和澳洲發展，取代大陸市場，結果大陸還是台灣農產品最重要的市場。前新北市長朱立倫給出數據，2020年台灣鳳梨約10％外銷到大陸，出口量是「新南向」國家的100倍。

評論反問，「民進黨政府高調宣佈鳳梨外銷澳洲，結果只賣了56公斤？」不止鳳梨，釋迦約20％外銷到大陸，出口量是「新南向」國家的200倍；蓮霧約8％外銷到大陸，出口量是「新南向」國家的600倍。

評論進一步強調，從去年起，台灣銷往大陸的鳳梨陸續出現檢疫方面問題。可民進黨政府一直沒有解決檢疫問題，也沒有意願和大陸積極溝通，把民生議題一味往政治議題上靠，擺出一副關心台灣農民的姿態，實則為了爭取選票，實現個人的政治利益。

▲台灣鳳梨靠內銷到何時？。（圖／記者林悅翻攝）

評論稱，台灣農民開始認真反思，「打開電視就在罵大陸，別怪人家不跟你買鳳梨！」反觀大陸，在兩岸貿易關係上，一直是台灣最大出口市場和貿易順差來源地，更少不了一波又一波的惠台政策。

評論強調，「摒棄偏見，才能開創兩岸未來。」民進黨創黨元老林正傑一語道破關鍵，「台灣一點都沒有開放大陸的農產品進口，大陸是片面讓利，歡迎台灣的農產品賣過去，這是一個不公平的貿易，台灣經濟一直在吃大陸奶水，但是我們從來不感謝他們，我們一直把他們當敵人。」

最後，文章重申，過去五年多來，蔡英文拒認「九二共識」，禁華為、禁淘寶、禁大陸疫苗，人為製造偏見、製造隔離，破壞兩岸關係。最終，和平穩定、繁榮發展、促進交流才最符合兩岸人民的共同利益、兩岸發展的大格局。