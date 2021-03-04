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張惇涵：藻礁是環境「永續與選擇的對話」　公共政策應理性思辨

▲▼總統府發言人張惇涵在臉書談及藻礁議題，強調民進黨政府這幾年把藻礁傷害降低。（圖／張惇涵臉書）

▲總統府發言人張惇涵在臉書談及藻礁議題，強調民進黨政府這幾年把藻礁傷害降低。（圖／張惇涵臉書）

記者陶本和／台北報導

針對藻礁的議題，總統府發言人張惇涵4日表示，這些年很多人的努力奔走，從國民黨執政時期232公頃的開發方案，縮小了90％面積，現在剩23公頃，民進黨政府盡可能地把對藻礁的傷害降低。

張惇涵表示，連署和公投都是人民的權利，也是台灣多元民主的展現，充分地尊重；在連署通過後，他們還是會誠懇地跟社會溝通，讓社會各界更加了解政府的各項政策，也會爭取國人支持台灣永續發展、能源轉型的政策。

至於是否要發電？是否要經濟？是否要環保？是否要在發展和永續之間取得平衡？張惇涵表示，絕大多數人的答案都是肯定的，相信這不是經濟與環境的對抗，而是保育與減煤、減空汙之間的權衡，是環境與環境的選擇和對話。

張惇涵指出，三接供給大潭電廠的8號、9號機，預計一年供電137億度，如果用煤取代大約一年500萬噸，三接攸關未來北部用電需求，攸關中電是否北宋，攸關以天然氣取代燃煤的減煤政策，更攸關台灣的能源轉型。

張惇涵強調，這些年來很多人努力奔走，從從國民黨執政時期，232公頃的開發方案，縮小了90%的面積，現在只剩23公頃，是原本的10%，民進黨政府盡可能地把對藻礁的傷害降低。

張惇涵指出，過去他也在桃園市政府服務過4年，桃園有27公里的海岸線，大潭藻礁是其中的3.6公里，這幾年桃園市府投入將近8.5億預算，全力進行各項海岸環境資源的保育工作，好比「大潭電廠以南的4.3公里長、315公頃的觀新藻礁；或者大潭電廠以北的10.5公里、961公頃的許厝港濕地等」。

因此，張惇涵期待大家，未來對於公共政策能夠多一點理性思辨，少一點互相攻擊，執政團隊會持續溝通，誠懇對話，希望大家能多方理解各項主張意見，做出對台灣最好的決定。

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