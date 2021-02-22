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張敦涵曝蔡英文致敬統一獅幕後　比照美國總統白宮見冠軍隊

▲▼蔡英文22日接見「2020年中華職棒總冠軍統一7-ELEVEn獅隊」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文今天接見「2020年中華職棒總冠軍統一7-ELEVEn獅隊」。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文22日在總統府接見「2020年中華職棒總冠軍統一7-ELEVEn獅隊」，肯定統一7-ELEVEn在這麼特別的一個賽季中，突破重重的難關，最後贏得年度總冠軍的榮耀，而這也是2018年以來蔡英文第3次接見職棒總冠軍隊。總統府發言人張敦涵表示，這是比照美國總統在白宮接見職業運動冠軍隊的模式。

在世大運之後，總統蔡英文2018年在總統府接見中華隊選手與教練，展現對體育運動的重視。蔡英文比照美國總統在白宮接見職業冠軍球隊的模式，接見中華職棒冠軍隊伍Lamigo桃猿隊，是史上首次接見非國家隊的職業隊伍。

▲▼蔡英文2018年接見「2017年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文2018年接見「2017年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」。（圖／總統府提供）

今天蔡英文第3次接見職棒總冠軍隊。張敦涵回憶，2017年他擔任桃園新聞處長，當時職棒球季結束後，總統府跟他聯繫，說要比照美國總統在白宮接見職業運動冠軍隊的模式，在隔年新球季開打前，接見職棒總冠軍桃猿隊，當時覺得這個行程，只是總統諸多國政行程的其中之一，但就像大家常說的，棒球是國球，總統接見職棒總冠軍隊，就是向國球和職業運動致敬的最好方式之一，小小的改變，卻是大大的重視，在總統府、職棒聯盟、球團和桃園市府的合作下，共同創造一個新傳統。

▲▼蔡英文2018年接見「2017年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文2018年接見「2017年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」。（圖／總統府提供）

張敦涵提到，2018年隨著冠軍隊到總統府，2019年來到總統府工作後，則是負責規劃這項活動，還在總統府大禮堂特別準備滷肉飯招待大家，兌現鄉長陳禹勳揪總統吃滷肉飯的約定，建立一個新傳統從來都不是件容易的事，要維持接見的隆重，又要不拘謹地展現職業運動的熱力，每個環節都要感謝每個單位的合作。

▲▼蔡英文22日接見「2020年中華職棒總冠軍統一7-ELEVEn獅隊」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文今天再度接見2020年職棒總冠軍隊伍，並一一向與會人員致意。（圖／總統府提供）

張敦涵提及，今年因應防疫無法像前年這般活潑，但蔡英文仍在致詞時提到幾位優秀的球員，然後把畫面給這些球員，不同球隊的球員們在球季中互相比拚，當卸下各自隊服穿上國家隊制服時，這些球員都是台灣英雄，當然，任何一項職業運動都是龐大綿密的運行，除了球員和教練，蔡英文都會特別提到球團的隊職員、吉祥物、啦啦隊，不會忽略後勤辛苦的防護員，更因為統一獅官方粉絲團是中職的元老球隊，蔡英文特別感謝球團32年來，對台灣職棒運動的長期支持。

▲▼蔡英文22日接見「2020年中華職棒總冠軍統一7-ELEVEn獅隊」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文致詞感謝職棒聯盟、球團及所有的球迷朋友，去年配合防疫措施，讓職棒順利開打。（圖／總統府提供）

張敦涵強調，雖然去年因為疫情影響，這個傳統被中斷一年，不過一個傳統要形成傳統，不僅要勇於開創、展現對職業運動的重視，更重要的是，即使因為疫情中斷一年，又能站在令人自傲的防疫成果上，持續這個重要的新傳統，去年中華職棒，成為全世界第一個開打的職業運動，受到全世界的高度關注，而從不開放觀眾，到開放進場、擴大規模，這種模式也被其他國家的職棒所參考，不但創造另一個新歷史，也是另一種台灣模式，實際上，去年一整年球季下來，中職也創造零確診的紀錄。

▲▼蔡英文22日接見「2020年中華職棒總冠軍統一7-ELEVEn獅隊」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文和球員合影。（圖／總統府提供）

最後，張敦涵說，再次感謝新任中職會長蔡其昌的協助安排，也感謝球團的合作，球迷朋友們只要看到總統接見職棒冠軍隊，就代表新球季即將開始，傳統和歷史，都不會只是存在記憶裡，也不會只是過去式，只要有心，就能創造新傳統，只要努力，就能創造一頁一頁的新歷史。

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關鍵字：

張敦涵蔡英文統一獅

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