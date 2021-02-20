張惇涵揭「總統發言人的一天」：常常中午手機就沒電了

▲總統府發言人張惇涵揭露「總統發言人」的一天。（圖／張惇涵臉書）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵20日透過臉書分享「發言人的一天」，坦言除了執行總統蔡英文交辦的事務外，也要因應媒體的提問、各單位溝通，手機常常到中午就沒電了。他強調，蔡英文說「執政團隊像是急行軍」，背後表達的是，817萬票不是讓執政團隊自滿的，是人民用選票給他們的深重期待，「負重前行，沒有一刻能夠停下腳步」。

張惇涵在臉書上分享他「發言人的一天」，19日凌晨5點30分起床，把各大報紙、網路新聞快速閱覽一次；07:20起飛，陪同總統到雲林海線來關心農漁民的需求和地方建設的需要，一個上午就在雲林跑了4個行程。

張惇涵說，當天下午4點回到松山機場後，飛奔回總統府，準備召開5時30分的記者會。他坦言，記者會的結束永遠不會是結束，隨之而來的各項議題仍然要回應。

張惇涵表示，這過程中，上午10點30分先在雲林接受媒體訪問，大家關心疫苗採購的議題。他說，對於多源頭向外採購的2,000萬劑，以及國內疫苗的1,000萬劑，現階段總共3,000萬劑的目標有信心，重點在於，疫苗是專業科學，不是政治問題。

至於近期前高雄市長韓國瑜的議題，張惇涵則表示，最近他的政治動作挺大的，「時隔一天看起來，這個回應似乎有點超前部署」。

張惇涵坦言，發言人的工作必須執行跟追蹤蔡英文交辦的事務，因此繁複地跟各單位聯繫溝通下，手機常常到中午就沒電，總是有讀不完的訊息，這是發言人的日常，「不是在行程上，就是在會議上，能夠好好坐在辦公室的時間，可能比日本進口壓縮機還要稀少。」

張惇涵說，但就像蔡英文在雲林行程上說的那句「執政團隊像是急行軍」，短短一句話，背後表達的是，817萬票不是讓執政團隊自滿的，是817萬台灣人民，用選票給我們的深重期待，執政團隊負重前行，沒有一刻能夠停下腳步。

張惇涵說，大家補班日辛苦了，再一下，下班後可以享受比較短暫一點的假日，不過發言人還在行程的路上，執政團隊也都一直會在各自的工作崗位上。