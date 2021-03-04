她脫衣露乳「跪地沾上血手印」　震撼畫面曝光！背後藏鼻酸故事

記者吳美依／綜合外電報導

美國奧勒岡州發生一起悲劇。40歲的威廉（William Peters）與友人經過脫衣舞俱樂部「雅典衛城牛排屋」（Acropolis Steakhouse），卻不幸遭到波及，中彈身亡。未婚妻梅莉莎（Melissa Moore）來到案發現場，悲痛地跪在地上啜泣。她脫掉上衣，似乎想要擦拭地面上的鮮血，卻讓白色衣物沾滿血手印，忍不住掩面痛哭。

綜合KOIN等外媒報導，本案發生於2月27日晚間。警方抵達現場時，嫌犯已經逃逸。威廉上個月才和未婚妻聊到，波特蘭（Portland）的槍擊事件日益猖獗，未料如今也成為受害者，中彈後當場死亡。朋友亞當（Adam Arrambide）被送往醫院急救，28日仍不治身亡。

▲美國奧勒岡州一名男子慘遭槍殺。未婚妻痛哭脫衣，擦去他的鮮血。（圖／翻攝自Facebook／Melissa Moore ）

梅莉莎將影片分享至臉書，希望更多人看見，才能了解槍枝暴力帶來的創傷與災難，「這真的太痛了。我必須把他的血塗在衣服上，永遠帶回家」。她也呼籲市府採取具體行動，「除非我們持續推動，否則什麼事都不會發生」。

梅莉莎表示，威廉為了她和4歲女兒努力工作，是世上「最了不起的人」。家屬預計6日晚間舉辦一場紀念餐會，並在募資平台GoFundMe發起活動，籌措喪葬費用。

根據警方資料，波特蘭過去2個月通報170多次槍擊事件，去年同期則是88件。如果把威廉與亞當算入，該市今年已有14人被槍殺。

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