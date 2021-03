英國情侶挑戰封城令！深夜鄉間「裸體交疊」　警員車窗外全程目擊

▲英國情侶深夜「公然開車」被警察開罰單。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者張寧倢/編譯

英國達比郡(Derbyshire)日前發生荒謬的違規事件,一對情侶忍不住慾火,竟然在深夜「公然開車」,當地警方隔著車窗目睹裸體的兩人上下交疊,最後這對情侶各自都收到一張違反疫情封鎖禁令的罰單。

根據英國《每日郵報》報導,當地員警1日晚間在達比郡一處鄉間小路巡邏時,撞見了令人臉紅心跳的一幕。一台停妥於路邊的車輛中,可以看見一對光裸著身體的情侶正在「開夜車」,兩人熱情交纏,讓站在車窗外的員警十分尷尬。

報導指出,隨後警方向情侶開出違反疫情封鎖禁令的罰單,兩人分別都需要繳納200英鎊(約新台幣7800元)的罰鍰,此外,兩人還收到了大麻警告,未來若再被發現使用大麻,可能就會面臨更嚴重的處罰。

報導也提到,這並不是當地第一起情侶選在深夜野戰違反封城禁令的案例。此前,在2月某個氣溫下探攝氏零下3度的夜晚,一對女性同性戀情侶也被巡邏員警發現在達特穆爾(Dartmoor)國家公園的停車場「星空下車震」,而且兩人各自還有伴侶,為了這場私會,她們還先從普利茅斯開著車來到16公里遠的郊區。

