英國情侶挑戰封城令！深夜鄉間「裸體交疊」　警員車窗外全程目擊

▲英國情侶深夜「公然開車」被警察開罰單。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

英國達比郡（Derbyshire）日前發生荒謬的違規事件，一對情侶忍不住慾火，竟然在深夜「公然開車」，當地警方隔著車窗目睹裸體的兩人上下交疊，最後這對情侶各自都收到一張違反疫情封鎖禁令的罰單。

根據英國《每日郵報》報導，當地員警1日晚間在達比郡一處鄉間小路巡邏時，撞見了令人臉紅心跳的一幕。一台停妥於路邊的車輛中，可以看見一對光裸著身體的情侶正在「開夜車」，兩人熱情交纏，讓站在車窗外的員警十分尷尬。

報導指出，隨後警方向情侶開出違反疫情封鎖禁令的罰單，兩人分別都需要繳納200英鎊（約新台幣7800元）的罰鍰，此外，兩人還收到了大麻警告，未來若再被發現使用大麻，可能就會面臨更嚴重的處罰。

報導也提到，這並不是當地第一起情侶選在深夜野戰違反封城禁令的案例。此前，在2月某個氣溫下探攝氏零下3度的夜晚，一對女性同性戀情侶也被巡邏員警發現在達特穆爾（Dartmoor）國家公園的停車場「星空下車震」，而且兩人各自還有伴侶，為了這場私會，她們還先從普利茅斯開著車來到16公里遠的郊區。

Having fun has been banned.https://t.co/ztMHoDGcRq — Henry Makow (@HenryMakow) March 2, 2021

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