陸對台「認知作戰」　國台辦駁：綠營害怕民眾了解真實大陸

▲疫情期間，大陸持續舉辦兩岸電商、直播主培訓交流活動等，被國安單位視為對台認知作戰、透過輿論影響青年認同。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／北京報導

近期國安單位指出，中共透過籌辦兩岸網紅、電商直播主培訓活動，於疫情期間調整對台「認知作戰」。對此，國台辦4日回應反駁，指稱大陸是為支持兩岸民眾尤其是青年交流、分享發展機遇，認為民進黨是出於一黨之私，害怕台灣民眾了解大陸的真實情況，才進行惡意操作。

據《中央社》報導，國安單位指出，中共近期調整對台認知作戰，因應網紅文化和電商產業蓬勃發展，加上疫情影響兩岸交流，中共擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，積極運用新媒體作為宣傳管道，以強化對台網路輿論場域主導權。

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

國台辦發言人朱鳳蓮4日回應說，陸方一向積極支持鼓勵兩岸民眾尤其是青年加強交流。她強調，2020年以電商直播為代表的網路直播行業蓬勃發展，成為拉動經濟內循環的有效途徑，截至該年底，大陸網路直播用戶規模6.17億、電商直播用戶3.88億。

朱鳳蓮認為，兩岸網路直播交流活動，為有志於從事該行業的台灣青年提供契機，與他們分享發展機遇，「深受台灣青年歡迎」。她還稱有台灣青年自述，大陸在新媒體產業領域，有成熟的短視頻（影音平台）、完整產業鏈，希望藉此開拓事業。

朱鳳蓮說，民進黨出於一黨之私，害怕兩岸同胞近走好，害怕台灣民眾了解大陸的真實情況，基於其謀「獨」本性進行惡意操作，蓄意阻撓破壞兩岸同胞交流，損害台灣青年獲得更多號好發展機遇的正當權益和利益福祉，不得人心。

對於陸方的舉動，陸委會譴責稱，此舉對兩岸人民觀感不好。在此之前，陸委會曾於諮詢委員會議提出，中共近來在網路影音平台上，運用網紅發動統戰攻勢，透過微信公眾號等媒介進行攻擊，規避法規的情況，我方應提前因應並超前部署。

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