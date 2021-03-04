江啟臣稱陸為台灣主要威脅　趙少康：蔡英文挑釁釀兩岸急凍





▲趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣2日接受《路透社》專訪時稱「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」。對此，中廣董座趙少康4日凌晨透過新聞稿指出，江啟臣論點不精準，當前兩岸關係「急凍」，只能説中國大陸「可能是」對台灣最主要的威脅，歸根究底，在蔡英文政府仇中、反中、不斷義和團式挑釁下，當然大陸會成為威脅。

但趙少康表示，中國大陸也同時「可能是」給台灣的最大紅利，去年台灣對大陸順差1405億美元，他說，「要是沒有這麼龐大的金額，股市不知要跌幾成？」

趙少康指出，大陸對台灣是福是禍？是威脅還是機會？台灣要小心掌握，如何趨吉避凶，不給中共藉口，就在蔡英文總統的一念之間。

另一方面，對於國台辦表示，台獨才是台海面臨的威脅，要江啟臣明辨是非，勿陷入民粹非理性對抗思維，趙少康也提醒國台辦，不要介入台灣政黨的政策論辯，讓有心人士藉機炒作、模糊焦點、亂扣帽子，憑添兩岸喧囂，無助扭轉兩岸緊張對峙。

江啟臣日前在《路透社》專訪中表示，中國大陸是台灣面臨的主要威脅，大陸所提的「一國兩制」在台灣沒有市場，且要台灣人改變自由生活方式是不可能的。

江啟臣說，他不急於追隨前任者的腳步，訪問北京，會見共產黨及其領導人習近平，國民黨可以等待更好的時機，不是為了開會而開會，而且必須要有意義，符合平等、尊嚴的先決條件，而且這必須對台灣有利。

其他人也看了這些新聞...

► 獨／何時恢復國共論壇？ 江啟臣：對台灣有利就做

► 獨／江啟臣2022鎖定「北桃」佈局六都 拚連任靠3大優勢

► 獨／江啟臣6月登記參選黨主席 「我跟韓國瑜保持直接聯繫管道」

►振興一下我們的美麗