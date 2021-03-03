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嘉藥建立智慧醫療產學合作網　落實「學用合一」目標

▲嘉南藥理大學與耕鼎生技股份有限公司，簽訂產學合作備忘錄，落實「學用合一」目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學與耕鼎生技股份有限公司，簽訂產學合作備忘錄，落實「學用合一」目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學與耕鼎生技股份有限公司，簽訂產學合作備忘錄，雙方將就攜手產品開發並結合課程及業界師資實務教學、企業實習場域，落實「學用合一」目標。

▲嘉南藥理大學與耕鼎生技股份有限公司，簽訂產學合作備忘錄，落實「學用合一」目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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嘉藥除長期深耕台灣藥師界外，台塑生醫、港香蘭、日月光半導體、巨研科技、博謙生技、奇美實業、晶英酒店集團等知名業者也都在合作夥伴之列，因應高齡社會趨勢及新冠疫情現況，針對醫療照護產業建立產學合作鏈，在高齡醫療長照方面，陸續與台南市立醫院及安南醫院簽訂備忘錄，朝「醫護一線」目標邁進，健康生技方面已與媚登峰健康事業公司、首璽格爾醫美集團等企業簽訂產學合作，建立穩健的智慧醫療產學合作網。

▲嘉南藥理大學與耕鼎生技股份有限公司，簽訂產學合作備忘錄，落實「學用合一」目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥創新育成中心主任陳師瑩表示，嘉藥與產業合作非常活絡，尤其與「食藥粧安」、「創新加值」、「循環經濟」與「智慧健康」等五+二創新產業密不可分，他強調嘉藥秉持創新實作，在地關懷，連結在地優秀廠商，透過產學交流一起培養學生關鍵基礎、跨域整合及就業能力，讓教學與產業實作相結合，增加優質產業實習機會，一條龍式的教育方式，對學生接軌產業實務有深厚助益，也可刺激台灣健康產業升級。

▲嘉南藥理大學與耕鼎生技股份有限公司，簽訂產學合作備忘錄，落實「學用合一」目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮指出，嘉藥致力於培育「樂活(LOHAS)創新服務」專業人才，為強化學生專業實作能力並爭取企業實習機會，瞄準從藥理、生技、高齡長照到休閒娛樂產業之傑出廠商簽訂合作備忘錄，進行多元深度的各項合作，積極建立樂活產業合作廠商網，攜手產、官、學、研，共同塑造樂活創新服務型人才，創造更佳的產業機會。

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關鍵字：

嘉藥智慧醫療合作網學用合一

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