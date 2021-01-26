嘉藥55微畢典　四系6名優秀生提前唱驪歌！

▲今年適逢嘉南藥理大學，為職業安全衛生系、環境工程與科學系、應用空間資訊系與資訊管理系的6位資優同學舉行成績優異生提前畢業典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年適逢嘉南藥理大學創立55周年，也是最多優異生提前畢業的一年，為了慶賀也鼓勵優秀學子的表現，26日上午為職業安全衛生系、環境工程與科學系、應用空間資訊系與資訊管理系的6位資優同學舉行成績優異生提前畢業典禮，校長李孫榮一一為學生撥穗並頒發學士畢業證書，多位師長一同參與祝福。

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嘉藥自2007年2月產生第一位資優生提前畢業以來，包含這次計有29名提前畢業學生，各個都是品學兼優，鳳毛麟角的人才。依據成績優異學生提前畢業辦法，必須在規定的修業年限屆滿前一學期或一學年修滿該系學分，且每學期學業及操行成績須 80 分以上，成績排名也必須在該系該年級該班前百分之5才能申請，實屬相當優秀。

環工系陳宥竹同學除每學期獲書卷獎，就學期間就考取「乙級廢棄物處理專業技術人員｣證照外，更拿下5次德智兼優獎、成大校外實習成果競賽第一名，目前已考取中山、中興大學環工研究所，表現優異。

資管系陳囿臻在學期間坐穩全系第一名，家境雖不富裕，但他熱心服務協助老師執行系務也指導學弟妹課業，更努力爭取獎學金來減輕家中負擔，畢業後將到臺南大學數位學習科技碩士班繼續深造，是裡外皆美品學兼優的表率。應資系的劉怡萱同學也不遑多讓，不僅成績優異並榮獲基礎服務學習績優小組長，心衛主題智能比賽第三名，更是考照達人，已考取五項專業證照，優異表現是同儕的榜樣。

今年職安系可謂人才輩出，共有謝丞峻、韓佳純及黃文杏3位提前畢業的成績優異學生。同班的謝丞峻、韓佳純學習成績難分軒輊，都已經考取職安界的黃金證照「乙級勞工安全衛生管理員」，是互相激勵一同學習的好夥伴，丞峻熱心公益，擔任「扶輪青年服務團」社長，多次協辦校內捐血活動，佳純憑著不服輸的毅力，提前修滿學分，勤學有成。黃文杏同學入學便以「職業安全衛生管理乙級技術士」證照為目標，大二暑假一舉完成心願，畢業後擔任職業安全衛生管理工作，是學以致用的楷模。

校長李孫榮指出，嘉藥成立55年以來，致力培育健康樂活產業人才，目前已有超過12萬名校友在海內外發光發熱，而今天提前畢業的六位優異同學，能在全校一萬多位學生中脫穎而出，實屬難能可貴，李校長特別以「三心」來勉勵畢業生，透過永無止境累積來豐沛優越專業知識以加強「自信心」，在與社會接軌後則需要培養「同理心」，逐步在人際互動中找到定位與平衡，懷抱一顆「平安心」面對外在環境，不計較得失，勇於面對挑戰，策勵未來，而嘉藥將會是同學們最好的後盾，無時無刻為大家加油，也以大家為榮。

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