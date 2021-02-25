嘉藥反毒無遠弗屆　跨海宣導幸福浯洲

▲嘉南藥理大學反毒志工團隊，應金門縣學生校外生活輔導會邀請，遠渡重洋到金門進行為期3日的反毒宣導與研習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學反毒志工團隊，應金門縣學生校外生活輔導會邀請，遠渡重洋到金門進行為期3日的反毒宣導與研習，受到金門高中許自佑校長與上校督導林華衫熱烈歡迎，並頒贈感謝狀表達謝忱，嘉藥反毒志工團隊對首次跨海反毒宣導興奮不已，這不只是反毒志工團成立以來的創舉，更代表著長期努力獲得的肯定。

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嘉藥反毒志工團於2月24日首先擔任授課講師，協助辦理金門縣春暉志工研習，課程包括「校園反毒宣導技巧經驗分享」及「反毒桌遊與團康」，由獲得教育部防制學生藥物濫用評鑑特優的李柏宏教官與軍訓室馮才倉教官帶領4位紫錐花反毒社同學進行講解實作與分享，讓所有參與志工除能汲取寶貴經驗外，更可學習多元的反毒桌遊宣導技巧，藉由遊戲讓反毒知識深植學生腦海，寓教於樂，也將反毒教育生活化以增進成效，25、26日更將前進國立金門農工與金湖國中實施反毒入班宣導，有效增進同學反毒敏感度，遠離毒品誘惑與危害。

本次跨海反毒宣導是嘉藥志工團創舉，其中參與這次活動藥學系四年級的楊博淮、羅紫維、曾于庭與黃柏仁等4位同學，都是從大一就加入紫錐花反毒社擔任反毒志工，期間跟隨著李柏宏教官辦理校內外各項創新多元宣導活動，更是年年參與全國反毒博覽會，此次憑藉豐富經驗，協助帶領桌遊活動，成功引導志工及學生融入情境，建立反毒知能。李柏宏教官感謝的表示，在沉重課業壓力下，同學們仍願意犧牲自己休息時間投入反毒公益活動，十分難能可貴，殊值讚許，也顯現出嘉藥品德及生活教育的成效。

嘉藥積極推展反毒教育並配合政府「新世代反毒行動綱領2.0」，落實推動防制學生藥物濫用工作，自2016年起至2019年，連續4年獲教育部評鑑為全國大專院校「防制學生藥物濫用」績優單位，更是累計10度獲獎，績效卓越、深獲各界肯定。嘉藥反毒志工團不斷求新求變，嘗試與突破，就是要向國中小、高中職學生傳遞分享反毒知能和拒毒方法，未來期待能與更多教育單位合作，將毒品掃出生活圈，打造健康校園與純淨家園，並善盡大學社會責任。

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