「桃園市農林漁牧業普查處」3／2揭牌　普查戶數約5萬2千戶

▲桃園市農林漁牧業普查處成立揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

每5年辦理1次的農林漁牧業普查，即將展開，桃園市政府主計處於市府5樓成立「桃園市農林漁牧業普查處」，2日舉行揭牌。主計處長林世杰表示，此次普查將動員近600人，訪問約5萬2千戶，相較於上一次普查家數5萬4千戶，少了約2,000戶，期透過普查制定具質效的農業相關政策。

▲桃園市農林漁牧業普查處揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）

「桃園市農林漁牧業普查處」，由副市長高安邦、主計處長林世杰、農業局長郭承泉、民政局長陳靜航等人共同揭牌。高安邦表示，農林漁牧業普查是政府定期辦理的重要基本國勢調查，自1956年首度辦理，本次為第14次辦理。

今年的普查主軸為「農業普查來關心，農業傳承有信心」。普查對象為經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者，透過訪查蒐集農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備與經營狀況等，建構農業大數據，進而制定具質效的農業相關政策。

而今年的農林漁牧業普查將於5月1日至6月30日間辦理實地訪查，考量國人數位化程度日益提升，善用資訊技術支援普查作業，首次建立網路填報系統，提供多元管道填報資料，希望能增進受訪者配合意願，進而減輕普查同仁工作負擔。

另為使民眾安心受訪，市府派出的每位普查員均會佩戴識別證，並親自遞送致受訪戶函，方便民眾識別。普查員不會洩漏受訪戶個人資料，不會詢問普查表以外的資訊，另外，亦不會要求受訪者提供帳戶或存摺等相關資料。

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