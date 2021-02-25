不吃青菜還尿褲子！女兒回家「哭訴真相」媽氣炸　網一面倒挺老師

▲幼兒園女兒尿褲子，媽媽認為是老師的問題。非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

幼兒園小孩尿褲子，竟然是因為老師不讓孩子去尿？一名媽媽抱怨，前幾天女兒在學校吃飯時尿褲子，老師的說法是「寧願尿褲子，也不要吃青菜」，結果她回家單獨再問一次，女兒眼淚竟頓時飆下來，自責地說出真相，令她聽了相當氣憤。

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▲媽媽覺得不該讓孩子憋尿。（圖／翻攝自靠北幼稚園）



原PO在臉書社團「靠北幼稚園」表示，老師放學時反映女兒挑食不吃青菜，吃到一半就說想去尿尿，老師堅持要把青菜吃光才能去廁所，結果沒多久女兒就尿得一屁股溼答答，老師認為這件事是女兒不對，寧願尿在褲子上，也不想趕快把青菜吃完去廁所再尿。

原PO後來回到家以後，再次問了女兒事發經過，女兒唯唯諾諾地說，自己不是故意要尿褲子，是真的忍不住了才會尿下去，並且哭著說「媽媽！對不起…」她聽完不禁有點火氣，為何孩子想上廁所老師不讓她先去，「各自僵持著，尿褲子了然後再來說小孩個性倔強，以後會影響到她人際關係？」

她解釋，自己並非要包庇孩子，而是小孩想上廁所本來就應該要趕快去，老師卻反過來怪孩子不乖乖吃青菜，才會導致憋不住尿褲子，原PO甚至懷疑女兒可能就是急著想上廁所，肚子不舒服才吃不下青菜，結果卻遭到老師責怪。

雖然原PO語氣心疼又不捨，但多數網友都站在老師那邊，認為老師教養方式並沒有問題，這種狀況很難避免，不該去責怪老師或孩子，「因為通常吃飯前會洗手上廁所，而很多小孩透過要上廁所的方式，逃避不吃或不做什麼事情」、「要送去學校就跟著團體生活吧..一個老師要照顧多少學生」、「老師每天聽學生這樣講，十次講有九次只是不想吃所以找藉口離開。」