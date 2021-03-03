蔡英文：醫事人員優先施打AZ疫苗　讓我們繼續團結防疫

▲蔡英文3日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

台灣首批新冠疫苗3日上午10時21分由大韓航空KE691班機運抵桃園機場，是11.7萬劑的英國牛津AZ疫苗。對此，總統蔡英文晚間在臉書表示，按照中央流行疫情指揮中心指引，從第一優先的醫事人員開始施打。

「疫苗來了！」蔡英文除感謝指揮中心這段時間的努力外，也再次感謝辛苦的醫事人員，全力守護全國民眾的健康安全。蔡英文強調，讓我們繼續團結防疫，一起為第一線醫事人員加油。

有網友在文章底下留言，「總統及衛福部辛苦了！」、「有政府真安心，台灣加油」、「太好了！疫苗來了，大家都可以趕快脫離疫情陰影～」；也有人表示，「雖然知道政府的辛苦，但說真的我不敢打」、「總統為一國之尊，應該要先打疫苗做好防範」。

根據衛福部規劃，醫事人員施打疫苗順序分成4個梯次，第1梯為醫院有設置專責病房、負壓隔離病房且過去有收置確診者；第2梯為設置專責病房、負壓隔離病房，但過去未收置確診案例的醫院；第3梯為未有設置相關設施醫院；第4梯則為一般診所。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，目前北市總共有16家第一梯次醫院，包括：台大醫院、台大附設兒童醫院、聯合醫院、馬偕醫院、馬偕兒童醫院、長庚醫院、台安醫院、國泰醫院、萬芳醫院、新光醫院、台北榮總、振興醫院、三總民眾診療處、三總松山分院、西園醫院和台北醫學大學附設醫院。

新北方面，也共16家急救責任醫院被列為第1梯，包括亞東醫院、雙和醫院、慈濟醫院、馬偕紀念醫院、新北市立聯合醫院、衛生福利部台北醫院、耕莘醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、國立喜灣大學醫學院附設醫院金山分院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、樂生療養院、新泰綜合醫院、仁愛醫院以及瑞芳礦工醫院。