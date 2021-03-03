無米樂崑濱伯告別式　蔡英文總統、黃偉哲市長同表不捨

▲「崑濱伯」黃崑濱於3日上午舉行告別式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲等人等人出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



以無米樂紀錄片而廣為人知的「崑濱伯」黃崑濱於20日辭世，享耆壽93歲，3日上午舉行告別式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺、農委會主委陳吉仲、國策顧問黃崑虎、台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃、市議長郭信良等人出席，場面肅穆隆重。



蔡英文總統表示，「崑濱伯」代表著一種樸實認真、腳踏實地的台灣精神，不管他是因無米樂及得到冠軍米之出名之前或之後，崑濱伯一樣都用他對農業的熱情默默的將他的本分做好，從崑濱伯身上，讓她更瞭解台灣農業的問題，真正體會做農夫的辛苦跟實在，如今我們的老師崑濱伯離開了，但是我們一定要記得他的精神，將我們每個人的工作做好，繼續疼惜台灣這片土地，這就是對我們崑濱伯永遠的懷念。



台南市長黃偉哲表示，崑濱伯一生愛鄉愛土的身影及樸實打拼的「無米樂」紀錄著時代變遷，散發出台灣農民敬天愛地的謙卑精神，讓所有人都深刻感受到生命的智慧，使農民堅韌的生命力繼續傳承下一代，他奉獻一生，不僅在農業上的成就卓越，其無私付出的心更感動無數人，是台南全體市民的表率，因此今日特地來頒發卓越市民表揚狀，並由其兒女接受表揚狀。此外，為了延續崑濱伯的理念，台南市政府將持續配合崑濱伯創辦的無米樂稻米促進會，推廣稻米文化創意產品、導覽體驗活動、米食推廣及農村等相關活動。





「無米樂」是以後壁菁寮老農為拍攝背景的紀錄片，而崑濱伯是紀錄片《無米樂》主角之一，表現台南在地農民樂天知命的個性，紀錄片上映感動了無數人。「無米樂」源自於崑濱伯最常說的話「心情放輕鬆，不要想太多，無米，人就快樂啦！」。



黃偉哲表示，去年與總統探訪國策顧問崑濱伯，所討論的內容從未改變，都是台灣的農村文化，心之所繫的是台灣農村的人事物，未來也會將崑濱伯的叮嚀與教誨謹記在心，看顧崑濱伯所摯愛的土地，接續打拚。



而黃偉哲也指示農業局，要與農委會對口，共同完成紀念冊，永傳崑濱伯樂天、敬天、不畏艱難的精神，實踐崑濱伯的遺志，讓台南農業文化及產銷更加活絡，並傳承優良的米食精神，散播到台灣的各個角落。

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