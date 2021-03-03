藥師藥獅防疫連冠　台南首見職棒藥師日

▲台南市藥師公會在立委林宜瑾和吳振名理事長的共同努力下，辦理一個另類藥師節活動，首度攜手與中華職棒總冠軍隊伍統一7-ELEVEN獅，共同舉辦超級「藥獅日」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020藥師與民眾們一起走過新冠肺炎的來襲，6千多家藥局和1萬多名藥師都是這波新興傳染病中的幕後英雄，也讓民眾對藥師的了解更加深入，台南市藥師公會在立委林宜瑾和吳振名理事長的共同努力下，辦理一個另類藥師節活動，首度攜手與中華職棒總冠軍隊伍統一7-ELEVEN獅，共同舉辦超級「藥獅日」。

為宣導防疫，特由台南市藥師公會製作限量統一獅聯名口罩，將贈送統一獅教練團、選手及進場看球的棒球迷，推廣安心看職棒活動。

藥師族群除積極參與公共衛生領域外，教育社區民眾正確用藥、反毒宣導、為弱勢族群送藥到府、長照藥事服務和失智友善協助等等也是藥師的專業，藥師近年來在糖尿病患者的社區照護也已有顯著成果，尤其在新冠肺炎疫情剛開始時，即配合中央實施「口罩實名制」，站在第一線分發口罩並防疫衛教，在短短時間內順利上線，讓台灣在這波疫情交出了漂亮的成績單。

去年中華職棒大聯盟有幸成為全球率先開打的職棒聯盟，是全台人民及政府團結合作對抗疫情的成果。2021年中職職棒32年，聯盟以「UNITED FOR BASEBALL」為全新賽季的口號，大家持續團結一心，創造更多的可能性。

2020年職棒總冠軍統一7-ELEVEN獅在過去30多年來，為台灣培育出一代又一代的重要球員，即使在去年球季時遇上新冠肺炎延燒，也難以澆熄棒球迷對統一獅的熱情，在聯盟、球團和獅迷朋友共同團結落實防疫下，才能順利舉辦球賽，並且勇奪隊史第10座總冠軍。

此次，台南市藥師公會和統一7-ELEVEN獅攜手合作，要一起「罩護府城，健康連冠」，今年的新球季開幕戰，即將在3月13日於台南棒球場點燃戰火，迎戰來訪的中信兄弟，藥師們也會在場外作用藥安全宣導，並且提供球迷用藥諮詢服務，搭配上球場外的九宮格遊戲，獎品為限量紀念版「藥師&統一獅」聯名口罩，讓大小朋友都能寓教於樂，共同學習正確的用藥知識，3月14日則為全台首創的「職棒藥師日」，一連串的活動即將盛大展開，歡迎民眾熱情來共同參與！

在口罩實名制滿一周年的此時，台南市藥師公會也呼籲，疫情尚在、口罩實名制亦仍運作中，請全國民眾仍應保持警覺，並給在第一線奮鬥的醫事人員鼓勵與支持，一同挺過疫情、守住防線！

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