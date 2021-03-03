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全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝　25字手寫身分證新名

▲台南市1名黃姓男子，前往安平區戶政事務所，將原本3個字的姓名改成25個字，引起大眾關注。（圖／翻攝GOOGLE MAP及黃男臉書）

▲▼台南市1名黃姓男子，前往安平區戶政事務所，將原本3個字的姓名改成25個字。（圖／翻攝GOOGLE MAP及黃男臉書）

記者林悅／台南報導

台南市一名黃姓計程車司機，到安平戶政事務所申請改名，將自己的名字改為「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」，字數長達25字，台南市民政局指出，黃男新名字字數太長，雖系統容許50中文字的長度，但身分證輸出受限版面無法列印輸出那麼多字，承辦人只好用美工針筆手寫在新身分證上。

▲台南市1名黃姓男子，前往安平區戶政事務所，將原本3個字的姓名改成25個字，引起大眾關注。（圖／翻攝GOOGLE MAP及黃男臉書）

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台灣姓名字數最多的人，原本是15字的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，他曾參選嘉義縣長等公職但沒選上，不過此紀錄去年被YouTuber「要投」打破，「要投」以「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，長達19字的新名字勝出。如今都敗給黃男的25字。今年初高雄另有一名林姓男子感慨2020年太多壞消息，改名為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，總計15字。

據了解，該名黃姓計程車司機，於2月26日前往台南市安平區戶政事務所申請改名，把原來3個字的名字，改成長達25字的「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」，戶政承辦人員依姓名條例規定第9條受理，並將新的身分證，用美工針筆逐字手寫上他的新名字後護貝，再交給黃男。

台南市民政局指出，現行戶役政系統，電腦中的姓名欄位最長可容納50個中文字，但輸出印列時，會受限紙本身分證姓名欄位空間有限，無法容納25字，所以戶政人員只好逐字人手書寫在新的身分證上。

民政局說，黃男案例就是依據姓名條例第9條第6項「特殊原因」申請改名，依法一生能改名3次。至於黃男改名原因詳情，民政局表示同仁沒有跟黃男多問。

▲台南市1名黃姓男子，前往安平區戶政事務所，將原本3個字的姓名改成25個字，引起大眾關注。（圖／翻攝GOOGLE MAP及黃男臉書）

民政局指出，依姓名條例第9規定：有下列情事之一者，得申請改名：1、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。2、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。3、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍6個月以上，姓名完全相同。4、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。5、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。6、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。如依前項第6項申請改名，以3次為限，但未成年人第2次改名，應於成年後始得為之。

據戶政人士指出，民眾會因各種不同理由申請改名，大多與命理、信仰、紀念…有關，其中「改運」是最常見的改名理由，但如果改的名字較長，公務機關的資訊系統或許還能接受，私人單位的資訊系統可能就會有困難。例如後續需更改的銀行存款人姓名、信用卡姓名、會員卡姓名等。

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