全台最長姓名！25字自己念都卡詞　「神祝福的小心肝」現身回應了

▲全台最長姓名再換人！25字手寫身分證曝光。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一名計程車運將將自己名字改成「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」，自述長達25字。對此，他表示，因為過去的自己較沒耐性，希望自己改了這個名字後，能改掉這個個性，也希望能越寫越順，讓自己的未來能夠更加順利。

這名運將表示，他過去在親友經營的皮包工廠上班10多年，但卻突然遭到解聘，之後回到台灣工作，目前以開計程車為業。過去的他個性較為急躁，沒有耐性，而現在也已47歲，知道世事難料，但卻希望能夠掌握自己姓名的長短，才做出改名這個決定。

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▲全台最長姓名男子現身受訪。（圖／翻攝東森新聞）

運將提到，會將自己的名字改為「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」是因為，這名字能夠接受神的祝福，也是一個全新的開始，而他的家人也表示支持並祝福他。

目前該運將仍需去改健保卡、金融存提、信用卡等資料，對此，他也表示，希望這名字能讓自己更有耐性，能越寫越順，讓他的未來也更加順利。

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