台南市「自駕公車」南科線3月免費試乘　上網預約體驗

▲台南市自駕公車3月份將移師南科辦理，3月6日至27日，連續4個星期六推出自駕公車南科線「南科火車站—南科考古館循環線」試乘活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市自駕公車2月完成6場次的沙崙線載客測試廣受好評，3月份將移師南科辦理！交通局自3月6日起至27日，連續4個星期六推出自駕公車南科線「南科火車站—南科考古館循環線」試乘活動，每天開放12班次免費預約體驗，歡迎踴躍報名參與。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲積極推動智慧科技產業落地深耕，日前沙崙線試乘吸引許多市民前來體驗，適逢寒假亦不乏全家出遊特地前來試乘，或公司行號組隊嘗鮮。新北市政府交通局更於2月26日由鍾鳴時局長率隊參訪試乘交流，別具意義。

交通局長王銘德指出，來不及體驗的民眾不必失望，3月份自駕公車將移師台南科學園區辦理測試並開放民眾試乘，自3月6日起連續4個週六，在南科火車站至南科考古館之間來回行駛，歡迎民眾儘快先上網預約。

交通局指出，自駕公車南科線單程約6.4公里，自台鐵南科站出發後，沿西拉雅大道、南科北路、南科五路、環東路二、一段、南科三路停靠考古館旁的「南科商場」站；回程則自南科三路出發、行經南科南路再由西拉雅大道回到台鐵南科站，來回時間約60分鐘。

交通局長王銘德，歡迎民眾利用週末假日安排順遊南科考古館，搭乘台鐵到南科站，在火車站西側出入口出站後右轉步行至高架橋下利用自駕公車接駁。亦可自行開車停放於南科管理局停車場，從南科三路上的「南科商場」站搭乘自駕公車前往火車站來回體驗。但為確保安全，自駕公車目前不提供站位，提醒民眾去、回程必須分開預約以確保座位。

交通局長王銘德強調，試乘民眾可以發現自駕公車行駛時，目前依法規規定仍會有駕駛員在座位上全程監控，可隨時接手操控應付突發狀況以確保安全。交通局已著手規劃轉型為一般公車路線，現階段的測試成果將提供許多寶貴經驗和數據，成為未來系統正式上路的重要參考。

公共運輸處處長吳俁之表示，自駕公車南科線試乘體驗採取「網路預約報名」制，即日起開始接受預約，全程免費搭乘，試乘活動日期為3月6、13、20、27日（星期六），共4場次，每場自上午9時至下午4時，每30分鐘1班次（不含中午），每日12班次，請於發車前15分鐘完成報到，上車前請出示預約確認信，倘當日班次還有名額即開放現場民眾搭乘，每班次上限15個名額且不開放站立。去、回程須分別預約及報到，報到與乘車地點分別於台鐵南科站（西出口，高架橋下）及本市公車南科商場站（南科三路北側），活動預約網址為https://bit.ly/2NVhct1，或可上交通局首頁輪播訊息內連結報名網頁查詢。

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