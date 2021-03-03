新竹離奇焦屍真相曝！他整地被大火燒死　檢警揪「無影凶手」

▲呂姓筍農因燒雜草慘遭嗆暈活活燒死。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

上月22日在寶山鄉新竹系統交流道附近發生一起雜草火警，有民眾見火勢通報119前往救火，沒想到意外發現一名男子陳屍於現場，消防人員趕緊通報警方到場，經解剖後發現死者應為濃煙嗆暈後才遭火舌燒死。

新竹縣消防局於22日下午4時許接獲民眾報案，指稱新竹系統交流道寶山鄉附近一處空地發生雜草火警，勤務中心派遣人車出動滅火，消防人員將火勢撲滅後才發現現場有一具全身高達70%都有三、四度燒灼傷的男屍。

▲▼據初步調查，呂男遭濃煙嗆暈後倒地，才被燒死。

消防人員緊急通報員警到場，並成立火調小組，經檢警初步調查，死者為年約78歲的呂姓男子，平日種植竹筍，事發當日正準備將砍下的廢竹和雜草燒毀，沒想到火勢點燃雜草後風勢卻突然改變，呂男被撲面而來的大量濃煙嗆暈倒地，之後就被越燒越旺的火舌吞沒。

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