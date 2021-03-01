快訊／台中透天厝火警！視障女喪命、移工逃生　姊蹲地痛哭

▲火勢一發不可收拾。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市太平區永豐路一間透天厝今天（1日）凌晨發生火警，42歲的鄭姓視障婦人受困二樓逃生不及，葬生火窟。跟死者同住的還有一名移工，據移工透露，想帶婦人離開遭到拒絕，自己慌忙之際，爬上三樓往隔壁逃生。死者姊姊接獲噩耗，難過地蹲在路邊痛哭。

消防局於凌晨3時35分獲報，出動仁化分隊、信義分隊、十九甲分隊、國光分隊、大里分隊、太平分隊、東英分隊和第三大隊搶救。

▲▼火警不幸釀1死。（圖／東森新聞）

《東森新聞》報導，透天厝失火，火勢和黑煙不斷往外竄出，透著大片紅色火光，瓦斯被救難人員移動到屋外，避免火勢延燒擴大事故。消防人員部署水線，同時架雙節梯前往二樓，因裡面還有人受困。

受困婦人是屋主42歲女兒，因是視障人士，難以在第一時間逃出。台中市消防局第三大隊組長葉至峰表示，到現場時，一樓已全面燃燒，除了搶救火勢外，積極搜尋受困民眾，在4時36分發現受困民眾已無生命徵象。

據了解，火勢從一樓延燒到二樓， 同住的還有一名移工，已在第一時間逃命，據移工透露，想帶婦人離開遭到拒絕。死者姊姊接獲噩耗，難過蹲路邊痛哭，至於起火原因還有待火調科人員進一步調查。