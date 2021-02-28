嘉義東石鄉堤防資源回收廠大火　卡車燒到只剩骨架

很多人既有的消防知識其實可能是錯誤的，像是濕抹布掩口鼻逃跑，反而可能成為致命關鍵，事實上最好是躲在室內待救。日前就有網友在PTT的WomenTalk板發問「樓下火災的話要跑還是要關門？」就有一位自稱消防小隊員的網友回文，點出好幾項觀念，更強調最重要的1點，「千萬不要、不要、不要躲進廁所哦！」