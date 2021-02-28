嘉義東石鄉堤防資源回收廠大火　卡車燒到只剩骨架

▲東石鄉蔦松村船子頭堤防旁資源回收場大火。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣東石鄉蔦松村船子頭堤防發生資源回收場外堆積廢棄物火警，消防局27日7時29分接獲民眾報案，派遣東石、朴子與祥和分隊等3分隊，共計5車(3水箱車、2水庫車)10人前往前往搶救，燃燒面積120 平方公尺，及一輛作業載運廢棄物的卡車，現場無人員受傷，10時19分火勢完全撲滅，商行設址在嘉義市平時作為為倉庫使用。
▲東石鄉資源回收場大火現場車子廠房幾乎面目全非。（圖／記者翁伊森翻攝）
▲東石鄉蔦松村船子頭堤防旁資源回收場大火。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣東石鄉蔦松村船子頭堤防發生資源回收場外堆積廢棄物火警，消防局27日7時29分接獲民眾報案，派遣東石、朴子與祥和分隊等3分隊，共計5車(3水箱車、2水庫車)10人前往前往搶救，燃燒面積120 平方公尺，及一輛作業載運廢棄物的卡車，現場無人員受傷，10時19分火勢完全撲滅，商行設址在嘉義市平時作為為倉庫使用。
▲東石鄉資源回收場大火現場車子廠房幾乎面目全非。（圖／記者翁伊森翻攝）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響