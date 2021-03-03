　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

4大電商祭優惠開賣「鳳梨專區」　行動力挺農民拚內銷

東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

▲中國大陸暫停台灣鳳梨進口，激起全民「吃鳳梨、挺農民」的力挺行動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣鳳梨遭中國禁止進口，激起全台各地搶救鳳梨行動，不僅要吃爆鳳梨，更以實際行動力挺農民，網購業者也加入行列支持國內農產品，推出「鳳梨專區」並祭出優惠，讓消費者一鍵下單即可輕鬆享受香甜的鳳梨食品，同時刺激銷售買氣。

東森購物長期力挺在地小農，去年與台南市政府、關廟區農會聯手合作販售台農17號「金鑽鳳梨」，再加碼回饋50%東森幣，不計成本支持農民銷售，短時間內狂銷4000組，總共賣出2萬8千顆、總重達40公噸的鳳梨。這次也立即啟動「搶救鳳梨大作戰」，特別開闢「鳳梨專區」，除了提供鳳梨現貨，也有鳳梨加工品可以預購。

由於清明節過後才是鳳梨採收盛產期，產季一直到6月底，東森購物提前預告，4/7（三）當天東森農場與台南市府將再聯手合作，邀請台南市長黃偉哲上節目推廣關廟鳳梨之外，東森購物董事長王令麟也號召全體會員一起支持台灣鳳梨，幫助農民。

東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

▲東森購物力挺台灣農民，「東森農場」去年4月推廣台南關廟金鑽鳳梨，狂銷2萬8千顆。（圖／東森購物提供）

PChome 24h購物精選生鮮鳳梨、鳳梨酵素、鳳梨酥等多樣農特產品及食品，像是「外銷等級金鑽鳳梨」強調小農鮮採直送，果肉肉質細緻；「惠香臺灣造型關廟土鳳梨酥禮盒」內餡為日月潭紅茶加上關廟鳳梨；「自然優天然金鑽鳳梨乾」由新鮮鳳梨製作、Q軟甜而不膩；「醋桶子健康純釀鳳梨醋」酸、甜黃金比例口感、100%純釀造醋，即日起於站上「鳳梨專區」推出最低85折優惠，3月底前使用Pi拍錢包綁定玉山Pi 拍錢包信用卡，筆筆享5%回饋無上限。

PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心開設「鳳梨專區」（圖／業者提供）

▲「鳳梨專區」精選相關生鮮鳳梨、鳳梨酵素、鳳梨酥等多樣農特產品及食品。（圖／PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩電商觀察近期「鳳梨」相關商品熱搜量翻倍成長，為力挺農民，購物中心推出「農產嘉年華」活動，集結鳳梨、鳳梨製品、生鮮蔬果等商品47折起，更有商家推出購買鮮凍台南金鑽鳳梨加碼送1包、金鑽鳳梨系列499元起、果之家金鑽鳳梨。超級商城則有「蔬服生活 果然沒錯」活動，即日起至3/18在美食新天地頻道推出，台灣鳳梨、當季蔬果、健康果乾等商品5折起，平台上「新北市農會真情食品館」也祭出預購活動，銘泉有機金鑽鳳梨一箱8台斤只要580元。

momo購物網也於即日起至3/12推出「國產鳳梨 momo相挺」活動，同時擴大升級支持「國產」農產，除鳳梨外，釋迦、蜜棗、蓮霧等時下盛產水果，皆享任選滿千送100 momo幣優惠。

ET快訊
老公出境一飛消失！妻守18年活寡　僅在一起3個月
台大正妹昏迷　江宏傑、福原愛聯聲救她
孟慶而薄紗錄影　主持人1動作「讓她當場露點」
全台最長姓名再換人　他改名「25字」再破紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】連續15年！　花王入選「世界最具道德企業」名錄

大寶寶有福了！美式賣場上架XXL拉拉褲　爸媽興奮到模糊：「這裡最便宜！」

4大電商祭優惠開賣「鳳梨專區」　行動力挺農民拚內銷

【廣編】3M舒眠節　小蒼蘭健康防蟎香氛枕全新上市

力挺台灣鳳梨！東森農場賣到爆單　4／7與黃偉哲作伙拚內銷

網購「女神節」必敗整理！生乳捲3條只要3元　iPhone12下殺13333元

永慶房屋租屋代管推租賃履保帳戶　讓房東房客有保障

揪團吃爆！頂呱呱連30天「買1送1」　超夯地瓜薯條、甜甜包都有

迷你「77乳加icash」超Q！超商限量開賣　維士比悠遊卡會發出廣告聲

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

終於加入那英組！張柏芝興奮親她　被那姐模仿「沙啞唱腔」笑翻ＸＤ

換特大冰拿鐵超商店長給「大杯」　稱量一樣、差在冰塊...女客傻眼

【廣編】連續15年！　花王入選「世界最具道德企業」名錄

大寶寶有福了！美式賣場上架XXL拉拉褲　爸媽興奮到模糊：「這裡最便宜！」

4大電商祭優惠開賣「鳳梨專區」　行動力挺農民拚內銷

【廣編】3M舒眠節　小蒼蘭健康防蟎香氛枕全新上市

力挺台灣鳳梨！東森農場賣到爆單　4／7與黃偉哲作伙拚內銷

網購「女神節」必敗整理！生乳捲3條只要3元　iPhone12下殺13333元

永慶房屋租屋代管推租賃履保帳戶　讓房東房客有保障

揪團吃爆！頂呱呱連30天「買1送1」　超夯地瓜薯條、甜甜包都有

迷你「77乳加icash」超Q！超商限量開賣　維士比悠遊卡會發出廣告聲

埃及聖環、綠鬣蜥移除成效曝　林務局駁不人道控訴：有跟專家討論

約基奇寫37+10+11大三元　金塊31分狂勝公鹿

勇士該棄沃納梅克選林書豪？　灣區記者分析豪哥返NBA最大障礙

小英邀「全民吃爆鳳梨」　陸總台：奇葩行為舉世無雙

開上五楊高架「一直飄飄飄」他驚驚！過來人秒懂：乾脆走平面

夫妻森林探險發現頭骨！　他興奮在鏡頭前把玩...警：是真的人骨

邊境管制影響稅務申報　財政部宣佈5月報稅從寬！　

大學個人申請備審審查原則大公開　掌握「三重二不」5原則

首批牛津AZ疫苗抵台　侯友宜：新北第一波施打一線醫護優先

3／3世界動物日！新北動保處「救援解密」　設暖暖告示牌＋監視器

消費熱門新聞

好自在三種新型衛生棉　全聯熱銷

揪團吃爆！頂呱呱連30天買1送1

迷你「77乳加icash」超商限量開賣

熊貓接單新制！3地區按里程獎勵報酬

熊貓外送APP當機　業者回應解法

茶聚新品香片姍姍　開賣買一送一

最萌家庭常備藥日台限定療癒登場

美式賣場上架XXL拉拉褲再祭特價

女神節限定！iPhone12下殺13333元

一顆30元！速食店神秘「銅板漢堡」

NINE WEST驚傳破產　4折結束出清

永慶房屋租屋代管　推租賃履保帳戶

38婦女節　7大網購狂打女神「價」到

更多熱門

相關新聞

江啟臣預計參選黨魁 鳳梨之亂能成為轉機？

江啟臣預計參選黨魁 鳳梨之亂能成為轉機？

中國大陸以「截獲檢疫性有害生物」為由，1日起暫停進口台灣鳳梨；陸委會主委邱太三則表示，兩岸針對檢疫問題有合作協議機制，因此後續應該會按照這個機制去處理。究竟陸方暫停台灣鳳梨進口，是檢疫出問題還是「以經逼政」？是兩岸的危機還是轉機？《雲端最前線》3日邀請立法委員周春米、立法委員葉毓蘭、台北市議員苗博雅以及台北市議員王欣儀與主持人楊文嘉深度探討。

被取貨問到崩潰！超商店員「直白翻譯」物流用語

被取貨問到崩潰！超商店員「直白翻譯」物流用語

民進黨社運部揪團買鳳梨　27家企業社團響應認購60公噸

民進黨社運部揪團買鳳梨　27家企業社團響應認購60公噸

吞18公斤鳳梨很難？　黃創夏認失言「我錯了！」

吞18公斤鳳梨很難？　黃創夏認失言「我錯了！」

影／陸兩會檢疫直擊　提前9小時閉環

影／陸兩會檢疫直擊　提前9小時閉環

關鍵字：

鳳梨清明產季大陸台灣水果網購東森購物

讀者迴響

熱門新聞

影片曝！學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

婦產科醫師「手捅進抽插」她害羞　過來人解釋了

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

「圍棋女神」14秒床片曝光！

巧克力新制　大波露要改名了

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面