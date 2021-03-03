4大電商祭優惠開賣「鳳梨專區」　行動力挺農民拚內銷

▲中國大陸暫停台灣鳳梨進口，激起全民「吃鳳梨、挺農民」的力挺行動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣鳳梨遭中國禁止進口，激起全台各地搶救鳳梨行動，不僅要吃爆鳳梨，更以實際行動力挺農民，網購業者也加入行列支持國內農產品，推出「鳳梨專區」並祭出優惠，讓消費者一鍵下單即可輕鬆享受香甜的鳳梨食品，同時刺激銷售買氣。

東森購物長期力挺在地小農，去年與台南市政府、關廟區農會聯手合作販售台農17號「金鑽鳳梨」，再加碼回饋50%東森幣，不計成本支持農民銷售，短時間內狂銷4000組，總共賣出2萬8千顆、總重達40公噸的鳳梨。這次也立即啟動「搶救鳳梨大作戰」，特別開闢「鳳梨專區」，除了提供鳳梨現貨，也有鳳梨加工品可以預購。

由於清明節過後才是鳳梨採收盛產期，產季一直到6月底，東森購物提前預告，4/7（三）當天東森農場與台南市府將再聯手合作，邀請台南市長黃偉哲上節目推廣關廟鳳梨之外，東森購物董事長王令麟也號召全體會員一起支持台灣鳳梨，幫助農民。

▲東森購物力挺台灣農民，「東森農場」去年4月推廣台南關廟金鑽鳳梨，狂銷2萬8千顆。（圖／東森購物提供）

PChome 24h購物精選生鮮鳳梨、鳳梨酵素、鳳梨酥等多樣農特產品及食品，像是「外銷等級金鑽鳳梨」強調小農鮮採直送，果肉肉質細緻；「惠香臺灣造型關廟土鳳梨酥禮盒」內餡為日月潭紅茶加上關廟鳳梨；「自然優天然金鑽鳳梨乾」由新鮮鳳梨製作、Q軟甜而不膩；「醋桶子健康純釀鳳梨醋」酸、甜黃金比例口感、100%純釀造醋，即日起於站上「鳳梨專區」推出最低85折優惠，3月底前使用Pi拍錢包綁定玉山Pi 拍錢包信用卡，筆筆享5%回饋無上限。

▲「鳳梨專區」精選相關生鮮鳳梨、鳳梨酵素、鳳梨酥等多樣農特產品及食品。（圖／PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩電商觀察近期「鳳梨」相關商品熱搜量翻倍成長，為力挺農民，購物中心推出「農產嘉年華」活動，集結鳳梨、鳳梨製品、生鮮蔬果等商品47折起，更有商家推出購買鮮凍台南金鑽鳳梨加碼送1包、金鑽鳳梨系列499元起、果之家金鑽鳳梨。超級商城則有「蔬服生活 果然沒錯」活動，即日起至3/18在美食新天地頻道推出，台灣鳳梨、當季蔬果、健康果乾等商品5折起，平台上「新北市農會真情食品館」也祭出預購活動，銘泉有機金鑽鳳梨一箱8台斤只要580元。

momo購物網也於即日起至3/12推出「國產鳳梨 momo相挺」活動，同時擴大升級支持「國產」農產，除鳳梨外，釋迦、蜜棗、蓮霧等時下盛產水果，皆享任選滿千送100 momo幣優惠。