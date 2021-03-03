　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

控國民黨洩鳳梨技術　鄉民起底綠營里長5年前攜妻海南種金鑽

記者黃翊婷／綜合報導

中國自3月1日起暫停台灣鳳梨進口，民進黨立委陳亭妃2日直指，是國民黨執政時，把台灣農業技術還有種苗往外移。不過，有網友在PTT八卦板PO文詢問，這次的鳳梨之亂就像是龍膽石斑翻版，應該先查一下是誰把金鑽鳳梨、釋迦等栽種技術輸出到中國，沒想到竟然挖出民進黨籍的里長蔡旭升。

▲ 台灣金鑽鳳梨進軍上海精品超市 。（圖／記者周怡德攝）

▲台灣金鑽鳳梨先前曾進軍上海精品超市。（圖／ETtoday資料照）

陳亭妃抨擊，國民黨執政時，很多官員去中國抱大腿，把台灣農業技術還有種苗往外移，當時國民黨非常自我滿意，一直對外宣揚這樣的成效，「但是你看我們現在吃到苦果了，這個苦果是國民黨給我們的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，有網友2日在PTT八卦板PO文，以「是不是該調查誰把金鑽鳳梨技術輸出中國的」為題，討論究竟該如何解除台灣的鳳梨危機，內容提到，明明龍膽石斑已經受過一次教訓，卻還是學不會，把技術輸出給中國最後的下場就是一個慘字，商人還是選擇殺雞取卵，「先調查一下是誰把金鑽鳳梨、釋迦等栽種技術輸出到中國，未來立法禁止台灣的技術再輸出到中國去」，才能真正解決問題。

金鑽鳳梨技術外流，鄉民挖出綠營里長。（圖／翻攝自PTT）

▲網友PO文。（圖／翻攝自PTT，下同）

接著，馬上有另外一名網友PO文聲稱，把金鑽鳳梨技術輸出到中國的人，是曾擔任高雄市大寮區翁園里里長的蔡旭升，任職期間黨籍為民進黨，他的妻子是海南定安人，2003年間嫁來台灣，夫妻倆就一起在高雄種鳳梨，後來蔡妻想利用海南土地大、勞力成本低等優勢，2016年5月經過考察，兩人在海南省海口市瓊山區三門坡鎮的紅明農場找到一塊200畝的土地，隨後開啟創業之旅，這就是2018年起中國民眾也能吃到金鑽鳳梨的原因，也是廣東金鑽鳳梨的起源。

不過，文章PO出之後，網友意見也分為三派，一派力挺原PO，「看完陳亭妃那篇才來朝聖」；另一派則認為談論里長的黨籍根本沒意義，因為經常變來變去的；還有一派抱持觀望態度，覺得只要牽扯到錢的問題，「什麼黨都一樣。」

▼網友留言討論十分熱烈。

金鑽鳳梨技術外流，鄉民挖出綠營里長。（圖／翻攝自PTT）

ET快訊
福原愛4年婚姻「有裂痕」！命理師揭關鍵：問題在他

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

控國民黨洩鳳梨技術　鄉民起底綠營里長5年前攜妻海南種金鑽

今全台有雨！　2波鋒面接力…1圖秒懂最新變天時間

台北女友逼買捷運宅！婚後拒與公婆同住「為什麼他們不出頭期款」

最美博士遭威脅性侵「讓妳懷孕」　男子竟預約看診：當我老婆

帳戶餘額「3位數」學貸仍有24萬！　網嘆：人生因目標而負債

福原愛4年婚姻「有裂痕」！命理師「通靈」揭關鍵：問題出在江宏傑

UBA種族歧視風波　台師大：林仕軒8強複賽禁賽

台灣何時可達群體免疫？莊人祥：明年初打到一定程度

震驚！台灣人童年「大波露」要改名了　明年新制不准叫它巧克力

藻礁連署爆量達36萬過安全門檻　16日前要拼50萬送中選會

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

換特大冰拿鐵超商店長給「大杯」　稱量一樣、差在冰塊...女客傻眼

終於加入那英組！張柏芝興奮親她　被那姐模仿「沙啞唱腔」笑翻ＸＤ

控國民黨洩鳳梨技術　鄉民起底綠營里長5年前攜妻海南種金鑽

今全台有雨！　2波鋒面接力…1圖秒懂最新變天時間

台北女友逼買捷運宅！婚後拒與公婆同住「為什麼他們不出頭期款」

最美博士遭威脅性侵「讓妳懷孕」　男子竟預約看診：當我老婆

帳戶餘額「3位數」學貸仍有24萬！　網嘆：人生因目標而負債

福原愛4年婚姻「有裂痕」！命理師「通靈」揭關鍵：問題出在江宏傑

UBA種族歧視風波　台師大：林仕軒8強複賽禁賽

台灣何時可達群體免疫？莊人祥：明年初打到一定程度

震驚！台灣人童年「大波露」要改名了　明年新制不准叫它巧克力

藻礁連署爆量達36萬過安全門檻　16日前要拼50萬送中選會

挑戰最恐怖AV　女優「發紫妖獸照」曝光！達人：會縮腸入腹

「所長殺手」私吞7萬！　又被爆記正妹車牌濫查百筆個資

高美館槍戰！警搏命瞬間還原　被擄「嘉義富二代」黑歷史起底

全美15％人口已接種第1劑疫苗　拜登：5月底前所有成年人都能接種

11款「許願級精品包」此生必收　LV水桶包、Burberry TB包越看越美

控國民黨洩鳳梨技術　鄉民起底綠營里長5年前攜妻海南種金鑽

管道狀把手洩底？　電彈殲-15T座艙照曝光

納瓦爾尼中毒案　美制裁俄聯邦安全局局長等7官員

德國官員：巡防艦亞洲回程「行經南海」　2002年以來首次

美參院通過拜登提名人選　雷蒙多將出任商務部長

背上刺三太子哪吒！遭女鬼壓床　法師一看嚇壞：你被鬼睡了

生活熱門新聞

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

巧克力新制　大波露要改名了

福原愛婚姻「有裂痕」！通靈大師揭關鍵

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

最美博士遭威脅「讓妳懷孕」　噁男預約看診

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

繳1半學貸存款剩3位數！網友感嘆

服務生「2字稱呼」跳針5次！　正妹氣瘋了

台北女友逼買捷運宅　拒與公婆同住

無聊撩一下…5星座「很會搞曖昧」！網怒點名雙子：超無言

下波冷空氣+鋒面「影響範圍」出爐

3波變天！開工降10度轉雨　周末「水氣更多」連下3天

外送員裝密錄器！燒烤老闆：逼1分鐘出餐　公告回擊了

更多熱門

相關新聞

李正皓：中國當北風「美國就當太陽

李正皓：中國當北風「美國就當太陽

中國以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，不僅激發全民搶救鳳梨的風潮，現在國際間也紛紛表態相挺台灣鳳梨，包括美國、日本、香港、澳洲都想幫忙促銷台灣的鳳梨。政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上，以「北風與太陽」的故事比喻，中國一直當北風，美國當然就太陽。

鳳梨4天認購數超4萬噸！李明璇1原因怒轟

鳳梨4天認購數超4萬噸！李明璇1原因怒轟

禁銷售大陸晶片反制？陸網媒曝3真相

禁銷售大陸晶片反制？陸網媒曝3真相

小豬買鳳梨被罵慘　孫德榮爆淚道歉

小豬買鳳梨被罵慘　孫德榮爆淚道歉

藻礁連署爆量達36萬過安全門檻

藻礁連署爆量達36萬過安全門檻

關鍵字：

鳳梨國民黨民進黨陳亭妃

讀者迴響

熱門新聞

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

巧克力新制　大波露要改名了

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

福原愛婚姻「有裂痕」！通靈大師揭關鍵

高捷合體女兒登時裝周　「厭世超模臉」驚艷網

「圍棋女神」14秒床片曝光！

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

綠茶退團丸子解散「對不起小鬼Junior」

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面