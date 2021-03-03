控國民黨洩鳳梨技術　鄉民起底綠營里長5年前攜妻海南種金鑽

記者黃翊婷／綜合報導

中國自3月1日起暫停台灣鳳梨進口，民進黨立委陳亭妃2日直指，是國民黨執政時，把台灣農業技術還有種苗往外移。不過，有網友在PTT八卦板PO文詢問，這次的鳳梨之亂就像是龍膽石斑翻版，應該先查一下是誰把金鑽鳳梨、釋迦等栽種技術輸出到中國，沒想到竟然挖出民進黨籍的里長蔡旭升。

▲台灣金鑽鳳梨先前曾進軍上海精品超市。（圖／ETtoday資料照）

陳亭妃抨擊，國民黨執政時，很多官員去中國抱大腿，把台灣農業技術還有種苗往外移，當時國民黨非常自我滿意，一直對外宣揚這樣的成效，「但是你看我們現在吃到苦果了，這個苦果是國民黨給我們的」。

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然而，有網友2日在PTT八卦板PO文，以「是不是該調查誰把金鑽鳳梨技術輸出中國的」為題，討論究竟該如何解除台灣的鳳梨危機，內容提到，明明龍膽石斑已經受過一次教訓，卻還是學不會，把技術輸出給中國最後的下場就是一個慘字，商人還是選擇殺雞取卵，「先調查一下是誰把金鑽鳳梨、釋迦等栽種技術輸出到中國，未來立法禁止台灣的技術再輸出到中國去」，才能真正解決問題。

▲網友PO文。（圖／翻攝自PTT，下同）

接著，馬上有另外一名網友PO文聲稱，把金鑽鳳梨技術輸出到中國的人，是曾擔任高雄市大寮區翁園里里長的蔡旭升，任職期間黨籍為民進黨，他的妻子是海南定安人，2003年間嫁來台灣，夫妻倆就一起在高雄種鳳梨，後來蔡妻想利用海南土地大、勞力成本低等優勢，2016年5月經過考察，兩人在海南省海口市瓊山區三門坡鎮的紅明農場找到一塊200畝的土地，隨後開啟創業之旅，這就是2018年起中國民眾也能吃到金鑽鳳梨的原因，也是廣東金鑽鳳梨的起源。

不過，文章PO出之後，網友意見也分為三派，一派力挺原PO，「看完陳亭妃那篇才來朝聖」；另一派則認為談論里長的黨籍根本沒意義，因為經常變來變去的；還有一派抱持觀望態度，覺得只要牽扯到錢的問題，「什麼黨都一樣。」

▼網友留言討論十分熱烈。