「果汁之王」有130種以上芳香物質　專家研發新技術全年都能吃到

▲高雄場指出，百香果富含維生素A、C、鎂、磷、鐵、鋅等營養成分。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

高雄區農業改良場研發推動百香果燈照產期調節技術，建立網室春季百香果的生產模式，三年來積極輔導，已在南台灣形成產業聚落，技術運用由屏東萬巒擴散至九如、高樹、里港、高雄美濃、六龜及台南等地。高雄場今（2 日）表示，已扭轉過去百香果生產於埔里、每年7至1月才見於市面的刻板印象，高屏地區春季百香果自2月下旬起已陸續上市，產季延續到6月，正好與埔里產季互補。

高雄場表示，高屏百香果栽培面積粗估約100公頃，年產2000公噸，109年曾小量試銷加拿大，反應頗佳，但因國內需求大，目前仍以內銷為主，尤其3至5月為國產季節性水果相對貧乏季節，春季百香果市場供不應求，加上鮮食百香果需求上揚，加速催生春季百香果成為南台灣新興產業。從果園整備、整枝理蔓、燈照產期調節、網室授粉技術到安全防治資材等，並持續優化管理模式、舉辦栽培技術觀摩會、媒合產業合作社及生鮮超市通路等，積極推動相關研發，期望讓高屏百香果產銷模式更為穩固，並銜接埔里產季，達成全年穩定供應，並為開拓外銷市場奠基。

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▲高雄場表示，高屏地區春季百香果自2月下旬起已陸續上市，產季延續到6月，正好與埔里產季互補。



高雄指出，春季早收百香果於9至10月整地及定植種苗，透過燈照促進開花調節產期，可於隔年2至6月採收果實，生產過程避開7至9月颱風和雨季，所生產百香果品質佳且產量穩定，自推廣以來，已促進南部部分紅龍果園及苦瓜網室跟進轉作百香果，由於苦瓜跟百香果一樣為藤蔓類，栽培時都需要網室及二層棚架攀爬，苦瓜園利用現有設施轉作百香果可降低初期成本投入，頗具優勢。

高雄場提到，春季百香果的栽培模式結合南台灣冬季少雨的「天時」與溫度較中北部溫暖的「地利」，避開雨季果實好發的疫病，並透過網室栽培有效阻絕東方果實蠅等蟲害，大符降低農藥使用。由於百香果生育快速，一般在開花後就不再噴灑農藥或防治資材，由開花到果實成熟需60至70天，大部分果品農藥殘留檢驗都可達零殘留，利於發展友善耕作與有機栽培，目前春季百香果的栽培模式每公頃產量約20公噸，竄升為網室作物的新興選擇。

▲▼高雄場提到，百香果含有超過130種以上的芳香物質。



高雄場特別指出，百香果富含維生素A、C、鎂、磷、鐵、鋅等營養成分，香氣濃郁，含有超過130種以上的芳香物質，被譽為「果汁之王」，受惠於吊網接果改善品質，近年來鮮果食用的趨勢愈來愈普遍，高雄場提醒民眾選購百香果時可注意選擇重量較沉及果汁較多果實，若要馬上食用，建議選購果皮已有自然皺縮的果實。食用時將果梗端切開，以小茶匙舀取果囊品嘗鮮果，也可調製果汁冷飲、搭配茶飲做成百香綠茶、或與醃漬青木瓜調味涼拌入菜等。