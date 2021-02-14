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社會 社會焦點 保障人權

埔里男初二打麻將遭槍殺　妻目睹夫倒地哭喊「快救人」

記者黃翊婷／綜合報導

南投埔里劉姓男子大年初二帶著妻子前往朋友家拜年，卻遭王姓兄弟當街開槍、搶錢，讓目睹全程的妻子嚇到哭喊「快救人」，無奈中彈部位是心臟，送醫急救仍宣告不治。而涉案的王姓兄弟在逃亡4小時後，已於13日晚間遭埔里警方逮捕。

60歲的劉男13日帶著妻子前往朋友家拜年、打麻將，疑似因為財務糾紛與王姓兄弟起爭執，沒想到竟遭當街朝心臟開槍射擊，隨即赤腳倒地，一動也不動。目睹全程的劉妻嚇到哭喊「快救人」，雖然救護人員到場時劉男還有微弱的生命跡象，但由於中彈部位是心臟，送醫急救仍宣告不治。

劉男的弟弟透露，事發當時哥哥正在朋友家打麻將，身上有一些現金，王姓兄弟因為借錢不成，就朝哥哥噴辣椒水，雙方從屋內吵到屋外，哪知道對方突然拿出預藏的手槍，開槍後再搶走現金，隨後跳上一輛汽車逃離現場。附近居民也表示，有聽到類似鋁箔包破掉的聲音，「開車門的時候看到右手，右手疑似是槍」、「他們搶錢還開槍」。

▲▼ （圖／民眾提供，請勿隨意翻攝）

▲事發現場。（圖／民眾提供，請勿隨意翻攝）

案發之後，警方很快就鎖定一輛白色轎車，並在魚池鄉逮到開槍主嫌，也就是王姓兄弟中的弟弟，接著循線逮捕哥哥，結束兄弟倆4小時的逃亡。而劉男的家屬不滿親人就這樣當街喪命，氣得跑到嫌犯住處討公道，要求對方家屬交出人來。

南投埔里警分局局長方秋梅表示，目前一共起出一把手槍、3顆子彈，初步了解雙方是因為財務糾紛引發衝突，但詳細的動機以及理由，以及雙方是否還有其他恩怨，都還有待進一步釐清。

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