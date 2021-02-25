超市賣「神秘鍋燒意麵」39組合包俗炸！當地人爽曝：高屏限定

▲原PO貼出高屏限定神秘鍋燒意麵。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「有人也有買過這個39元的鍋燒意麵嗎？」一位女網友日前在《Dcard》貼文「快20年了這個超狂鍋燒意麵什麼時候才會爆紅？」說她小時候常常吃到一款超市賣的鍋燒意麵組合包，最近她去逛該間高屏地區才有的連鎖超市，意外發現居然還有賣，而且不僅只漲2元，料還是一樣澎湃，超神鍋燒意麵意外引發熱論。

這位女網友文中表示，因為家裡人不喜歡微波食品，所以她從小時候就有印象，媽媽就常買一款鍋燒意麵組合包回家放冰箱，讓還在讀國小、不太會下廚的她可以弄。最近過年她回老家的時候，突然想起來有這個組合包，就特意去超市逛了一下，「很震驚這個東西竟然還存在」，而且20年都沒漲什麼價。

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原PO表示，她有上網查了一下，發現只有高屏地區才有該間超市，「難怪念大學之後開始淡忘，現在回想起來，這個價格這個料根本可以打趴一堆鍋燒意麵店，甚至會成為大學生月底救星」，因為這款組合包以前賣37元，到現在只漲2元，也就是39元。

▲39元組合包，超澎湃的料讓許多網友超羨慕。（圖／翻攝自Dcard）

看看照片，該款組合包中有一大包鍋燒意麵，旁邊配料有超大顆的蛤蜊、火鍋料5樣左右、超大顆白煮蛋、季節時蔬，可以說是相當豐盛。原PO不禁直呼「蛤仔還快跟雞蛋一樣大顆，而且料超多，台南一堆鍋燒意麵店一碗50起跳甚至70可能料都沒那麼多，這真的超佛。」

貼文一出，許多人馬上驚呆大喊心動，「好爽哦！沒看過這樣的欸」、「這個在北部賣的話，直接變390」、「好扯……太便宜太滿足了吧！台北能不能開1間」、「下面那個有菜有肉也好便宜……59」、「這什麼神奇的價格好想吃啊！現在鍋燒很多都65up，加麵還要加錢，而且料也沒這個多。」



不過也有網友表示，「早餐店蠻多35-40的，我常去的早餐店鍋燒意麵35 裡面的料比這多」、「那個真的很便宜，但是要煮得好吃也很困難，每次自己煮都沒味道。」還有人推坑這家超市，「超好買！！！東西便宜而且總類蠻多的回屏東必逛這間」、「超讚的，很多很便宜的東西」、「只有在高雄跟屏東有，然後裡面很多這種東西幫忙組合好的料理材料，都超級便宜划算啊啊啊啊！」