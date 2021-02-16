埔里兄弟檔劫財一槍斃命！凶器埋田「有事才亮槍」來源推給死人

▲南投埔里大年初二發生一對王姓兄弟檔借錢不成開槍殺人案。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

南投縣埔里鎮大年初二傳出王姓兄弟檔向友人劉姓男子借錢不成，竟持槍直接擊斃劉男，再劫走劉男身上10餘萬現金。警方在案發後4個多小時火速逮到王姓兄弟檔。現傳出槍支是王姓兄弟檔父親買給孩子「防身」，對此警方低調不願證實。但據傳，王姓兄弟擁槍多年，平時將槍藏在田裡，有事就亮槍防身，警方曾一度前往持搜索票尋找卻未果，未料竟傳出憾事。

警方調查，王姓兄弟與劉男彼此認識，大年初二前去找劉男欲借錢卻遭拒絕，竟朝劉男左胸近距離開槍，劉男中彈送醫不治，警方迅速在4小時後，先後逮捕兄弟檔，並起出作案手槍，訊後依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送地檢偵辦。

外傳，槍枝是王姓兄弟檔父親購買，對此警方表示還在進一步釐清中，指出槍枝是在弟弟身上起出，但兩人對槍枝來源避重就輕，辯說是多年前朋友寄放，朋友已經往生，平時槍枝都藏在田裡，有事才帶槍防身，詳細案情都還要調查。

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