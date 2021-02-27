彩色豆皮研發2年成功　專家利用「天然植化素」讓營養加值

▲色彩繽紛的濕豆皮。（圖／高雄區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

為豐富豆皮的營養價值與色彩變化，高雄區農業改良場以國產大豆為基礎材料，成功開發了豆皮新穎加工產品，藉由導入其他具有功能成分及天然色素的蔬果材料，開發出綠、黑、橙及金黃等色彩繽紛的亮麗豆皮，不僅守護了豆皮食材的安全，更增添了產品的風味、色澤及營養，達到飲食文化色、香、味俱全的最高境界。

高雄場表示，豆皮普遍出現在華人及日本人社會的日常飲食中，是一種相當受到民眾喜愛的大豆食品。豆皮的種類可分為濕豆皮、乾豆皮與油炸豆皮等，本身即為製作素雞、素火腿的重要原料，通常也可以單獨作為食材烹煮，是素食者重要的蛋白質來源之一。乾豆皮所含蛋白質約53%、脂肪約28%，為消化性良好的營養食品，相當適合各種年齡層的民眾食用，亦可廣泛使用於各種料理烹煮。

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▲▼綠、橙及金黃色乾豆皮（上）。橙色及傳統濕豆皮（下）。



高雄場指出，油炸後的豆皮，更為火鍋烹調的重要食材之一，只是較可惜的是，目前市場上流通的豆皮種類多屬單一色系，缺乏變化。高雄場助理研究員林怡如說，為讓豆皮色彩多元，運用水果及蔬菜等植物體所含的天然色素，如葉綠素、類胡蘿蔔素及類黃酮等天然植化素，來增加豆皮的色澤變化及營養素，以滿足消費者對色、香、味及營養的多樣需求與選擇。

林怡如提到，此研發約2年多才成功，是想到一般豆皮都單一化，不是白色就是米黃色，希望藉此色澤吸引民眾，同時幫助豆皮增加不一樣產品，並說明一般豆皮會看到白色或米黃色，差異為豆子濃度跟新鮮度不同，品種不一，有進口或國產。

▲金黃色濕豆皮。（圖／高雄區農業改良場提供）



高雄場表示，研發團隊植基於天然營養色素彩繪傳統豆皮構思，達到閃亮消費者視覺及感官滋味目的，目前已成功開發有金黃色、綠、黑及橙色等豆皮，可提供豆皮生產業者應用。尤其，大豆為優良的蛋白質來源，也含有多種機能性成分，如大豆異黃酮、卵磷脂、皂素、植物固醇、礦物質或不飽和脂肪酸等，對國人的健康極具助益。林怡如說，目前鑑價階段，還要等廠商進一步洽談，至於到時市面上價格則要看各業者怎麼去生產並評估而訂定。